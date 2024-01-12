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揮別強烈冷氣團！明天投票日好天氣 下周一再變天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天就是投票日，周末兩天各地多雲到晴，可以見到陽光為主；不過東半部雲量增加，可能有局部性的降雨。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
明天就是投票日，周末兩天各地多雲到晴，可以見到陽光為主；不過東半部雲量增加，可能有局部性的降雨。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

中央氣象署預報中心技正羅雅尹表示，今天清晨在強烈大陸冷氣團和輻射冷卻的影響之下，各地天氣還是滿冷的，白天起隨著冷空氣減弱，到周末氣溫逐漸回升。

下一波天氣系統的變化，她說，下周一、周二東北季風再度增強，屆時迎風面北部、東半部降雨機率增加，北部天氣也會轉涼。不過，很快地下周三東北季風減弱，氣溫回升，水氣也會減少。

清晨氣溫部分，羅雅尹表示，今天因為雲量偏少，所以在冷空氣作用和輻射冷卻效應相當明顯，今天清晨平地普遍低溫10至12度，甚至局部空曠和內陸地區因為輻射冷卻強，出現更低的氣溫，像是新竹、苗栗出現6.7度低溫，桃園以北局部地區、台南出現7度左右低溫。

她說，今天白天起氣溫慢慢上升，普遍性高溫可以回升到20度以上，中部、南部可能更溫暖一點。今天白天天氣相對穩定，各地多雲到晴，只有花東有零星降雨。

明天就是投票日，羅雅尹表示，周末兩天各地多雲到晴，可以見到陽光為主；不過東半部雲量增加，可能有局部性的降雨，東半部民眾外出建議攜帶雨具備用。

周末氣溫部分，羅雅尹說，各地早晚還是偏冷，低溫介於11至15度左右，白天氣溫會逐漸回升，北部、東半部高溫可以21至24度，中南部可以達到25、26度，日夜溫差大。馬祖和中南部夜晚清晨可能有低雲或霧，影響到能見度，交通往返行車注意安全。

未來天氣趨勢，羅雅尹表示，下周一、周二東北季風增強，北部白天高溫20度左右，冷冷涼涼，其他地區受到影響較小。下周三東北季風減弱，氣溫逐漸回升，水氣也減少，又回復西半部天氣穩定、東半部局部降雨的天氣型態。

大選周末天氣。圖／取自中央氣象署網站
大選周末天氣。圖／取自中央氣象署網站
未來天氣趨勢。圖／取自中央氣象署網站
未來天氣趨勢。圖／取自中央氣象署網站
今天清晨低溫分布。圖／取自中央氣象署網站
今天清晨低溫分布。圖／取自中央氣象署網站

氣溫 東北季風

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