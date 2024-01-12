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鐵路邊坡維護與管理規範出爐 納異物及落石告警系統

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部鐵道局擬訂「鐵路邊坡維護與管理規範（草案）」，其中將納入「異物入侵及落石告警系統」。本報資料照片
交通部鐵道局擬訂「鐵路邊坡維護與管理規範（草案）」，其中將納入「異物入侵及落石告警系統」。本報資料照片

近年由於全球氣候變遷導致瞬間降雨量異常，造成鐵公路邊坡災害發生，交通部鐵道局擬訂「鐵路邊坡維護與管理規範」草案，整合既有鐵路邊坡維護與管理作業，其中將路權外影響邊坡穩定因素納入管理、納入「異物入侵及落石告警系統」等，待交通部審議通過後頒布實施。

在此極端氣候條件的促發下，曾發生2020年台鐵猴硐邊坡及2021年高鐵苗栗通霄段邊坡滑動，為確保鐵路營運安全，鐵道局擬訂「鐵路邊坡維護與管理規範」草案，分別就邊坡檢查、檢測及監測等各項養護工作，說明應辦理檢查或檢測方式、檢查項目、注意事項等，以及邊坡評估分級流程及安全管理相應處理方式與維護方法。

鐵道局表示，鐵路邊坡的特性在於大部分邊坡不易接近，且以往邊坡管理僅關注路權範圍，然而近期鐵路邊坡崩塌事件的檢討顯示，路權外水因素和土地利用變化也是影響邊坡穩定的重要因素。此規範引入「維護管理關注範圍」，將路權外影響邊坡穩定因素納入管理，並透過觀測方式追蹤。

此外，鐵道局也說，鑒於列車運行於專用固定軌道上依循號誌指示高速行駛，目視路況及反應時間較短且煞停距離較長，如目視異物入侵造成路線受阻，列車高速運行中可能無法及時煞停，此規範納入「異物入侵及落石告警系統」，當發生異物入侵事件時，以號誌或系統訊號方式告知列車煞停。

鐵道局表示，鐵路邊坡維護與管理規範草案內容包含「總則」、「邊坡單元與維護管理關注範圍」、「維護管理關注範圍觀測」、「邊坡檢查」、「邊坡檢測」、「邊坡穩定及通行安全監測」、「邊坡評估分級」及「安全管理」等8章，已於去12月29日提報交通部進行草案審議，待交通部審議通過後頒布實施，提供鐵路機構依循。

鐵道 路權 交通部

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