快訊

嫌太吵？高雄惡鄰當幼子面砍死爸媽 雄檢起訴求處「死刑」

MLB／大谷翔平愛犬獲「雙重國籍」護照號碼別具意義

還不知道投誰？快速查詢我家的區域立委候選人有誰

投票日空氣品質注意了 環境部預報「這些區域」擴散條件差

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天強烈大陸冷氣團減弱，今天至周日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部空品區位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積。圖／取自環境部空氣品質監測網
今天強烈大陸冷氣團減弱，今天至周日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部空品區位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積。圖／取自環境部空氣品質監測網

今天強烈大陸冷氣團減弱，環境部表示，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部空品區位於背風側，擴散條件較差，汙染物易累積；離島受中國東南沿岸汙染物影響，汙染物濃度較高。

依今天上午10時監測結果，宜蘭、花蓮空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。

未來一周空氣品質預報，環境部表示，今天強烈大陸冷氣團減弱，今天至周日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部空品區位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積。

下周一東北季風增強、下周二東北季風影響，中南部位於下風處，汙染物仍易累積。下周三東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，汙染物稍易累積。環境部表示，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，隨時留意最新空氣品質資訊。

冷氣團 東北季風 空氣品質

延伸閱讀

百年餅舖「陳允寶泉」插旗高鐵台中站！投票日當天推「買一送一」

整理包／投票日休假、上班薪水怎麼算 勞動部5大QA解惑

1張圖看懂大選周末天氣 鄭明典：投票日適合外出

一張圖看大選天氣「日夜溫差逾10度 」 下周一東北季風再報到

相關新聞

未來10天天氣重點！賈新興分析「農曆年期間」氣候趨勢

今天強烈大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，日夜溫差大，白天起氣溫回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈...

日本元旦規模7.6強震 我衛福部賑災專戶1周累計善款破3億

日本能登半島於元旦下午發生芮氏規模7.6強震。為協助日本救災及重建，我衛福部日前開放賑災專戶，昨天是專戶開放第7天，衛福...

1張圖看懂大選周末天氣 鄭明典：投票日適合外出

明天就是投票日，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，根據周六的定量降水預報，東半部有些水氣，但這量值並不大。所以選舉日天氣大...

呼吸道病患塞爆急診 新冠重症增加

新冠疫情回溫，加上流感及類流感疫情未解，三大呼吸道傳染病齊發，使北部多家醫學中心急診再爆擁塞。台北醫學大學附設醫院統計，...

預約踴躍 Novavax XBB疫苗已逾萬人接種

近期新冠疫情寫下五個月以來新高，衛福部疾管署預估疫情最高峰，將和類流感疫情重疊，發生在今年春節前一周。新冠疫情升溫，催動...

返鄉投票 台鐵大選列車「售票率5成」

明天就要投票，台鐵1月12日至15日選舉期間對號列車共售出27.2萬張票，售票率約5成，另可視需要臨時增開班車。不過有網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。