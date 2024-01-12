投票日空氣品質注意了 環境部預報「這些區域」擴散條件差

今天強烈大陸冷氣團減弱，環境部表示，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部空品區位於背風側，擴散條件較差，汙染物易累積；離島受中國東南沿岸汙染物影響，汙染物濃度較高。

依今天上午10時監測結果，宜蘭、花蓮空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。

未來一周空氣品質預報，環境部表示，今天強烈大陸冷氣團減弱，今天至周日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部空品區位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積。

下周一東北季風增強、下周二東北季風影響，中南部位於下風處，汙染物仍易累積。下周三東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，汙染物稍易累積。環境部表示，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，隨時留意最新空氣品質資訊。