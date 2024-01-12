未來10天天氣重點！賈新興分析「農曆年期間」氣候趨勢

今天強烈大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，日夜溫差大，白天起氣溫回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書分析未來10天天氣重點，及農曆年前和農曆年期間氣候趨勢。

明天就是投票日，各地及澎湖、金門、馬祖晴到多雲天氣。賈新興表示，明天午後宜花東山區零星短暫雨，周日各地天氣穩定晴朗。下周一至周二受東北季風影響，下周一下午起桃園以北及宜花東轉有局部短暫雨，東北角至宜花交界一帶有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興表示，下周三傍晚前宜花東仍有局部短暫雨，下周四天氣穩定，晚上起台東及恆春半島轉有零星短暫雨，下周五花東有局部短暫雨。

下周六是24節氣的大寒。賈新興說，下周六高屏及台東有局部短暫雨，午後東北季風增強，桃園以北及宜蘭轉有局部短暫雨。21日桃園以北及宜花東仍有零星短暫雨。

他表示，短期氣候趨勢顯示，1月下旬後半轉乾冷，1月底至2月6日偏乾且略偏暖，農曆年期間全台以略暖的機率較高，桃園以北及宜蘭降雨略偏多。後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。