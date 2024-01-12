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百年餅舖「陳允寶泉」插旗高鐵台中站！投票日當天推「買一送一」
百年餅舖「陳允寶泉」1月13日將插旗高鐵台中站，今日試營運提供免費試吃，並享有9折優惠；為鼓勵外地遊子返鄉投票，祭出投票日當天，前113位來店享指定品項「買一送一」超值優惠。
走過百年歷史的「陳允寶泉」，已傳承五代，也是台中知名糕餅老店，不僅曾榮獲台中市十大伴手禮首獎、現場人氣獎及金口碑獎等「三冠王」，還連續4年蟬聯台中十大伴手禮金口碑獎殊榮。
為了持續創新轉型，「陳允寶泉」力邀曾獲紅點設計大獎的「亞特多創意」操刀，重塑品牌新樣貌，在高鐵台中站新門市開幕之際，以全新品牌識別亮相，期許透過重塑後的新品牌形象，為百年老店開啟新頁。
陳允寶泉總經理翁羿琦表示，陳允寶泉進駐高鐵台中門市，是為體貼旅客在繁忙行程中，方便快速採買台中特色伴手禮，也象徵品牌轉型與升級的起點，將持續承載「傳香五代、在地老味」的品牌核心價值，還有嶄新品牌形象識別迎接顧客，期望能喚起外出旅客對家鄉的懷念。
1月13日選舉日，陳允寶泉品牌於高鐵台中站開幕，為鼓勵在外遊子返鄉投票，將贈送高鐵台中門市前113名返鄉旅客，指定品項「買一送一」的優惠，自由門市和台中車站門市也同步開跑。此外，從1月14日至1月31日，高鐵台中站門市可享有指定商品8折優惠，優惠品項有台中名產「太陽餅」和「香柚檸檬蛋糕」，及新產品「草莓檸檬蛋糕」。
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