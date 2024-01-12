1張圖看懂大選周末天氣 鄭明典：投票日適合外出

明天就是投票日，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，根據周六的定量降水預報，東半部有些水氣，但這量值並不大。所以選舉日天氣大致適合或至少不影響外出。

今天強烈大陸冷氣團減弱，中央氣象署表示，但清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，尤其嘉義以北及南投、宜蘭、金門易有局部10度以下低溫發生的機率，務必做好保暖，白天起氣溫才會回升。

今晨平地最低氣溫為苗栗縣三灣鄉、新竹縣峨眉鄉6.7度，低溫前10名集中在桃竹苗、都低於7.3度。

氣象署表示，今天中部以北及東北部，低溫普遍在10至12度，其他地區低溫約13至17度，白天預測高溫北部及東半部約21、22度，其他地區約23至25度，日夜溫差大。因水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天強烈大陸冷氣團減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部空品區位於背風側，擴散條件較差，汙染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

明天投票日，氣象署表示，天氣大致穩定，各地為晴到多雲，清晨輻射冷卻影響，天氣仍偏冷，白天氣溫回升，日夜溫差大，要注意氣溫的變化；水氣不多，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣象署表示，周日氣溫持續回升，環境風場轉為偏東風，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周一東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，氣象署表示，預計影響到下周二，這兩天在迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

氣象署表示，下周三東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；下周三、下周四東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，明天清晨馬祖及周日晚起至下周一清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意路況安全及航班資訊。