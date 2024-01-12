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預約踴躍 Novavax XBB疫苗已逾萬人接種

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部疾管署發言人羅一鈞說，若不接種新冠XBB疫苗，只靠上一代次世代疫苗，保護力僅能維持6至9個月，如距離上一劑苗接種已逾9個月，保護力幾乎歸零，一定要快速接種XBB疫苗。示意圖。本報資料照片
衛福部疾管署發言人羅一鈞說，若不接種新冠XBB疫苗，只靠上一代次世代疫苗，保護力僅能維持6至9個月，如距離上一劑苗接種已逾9個月，保護力幾乎歸零，一定要快速接種XBB疫苗。示意圖。本報資料照片

近期新冠疫情寫下五個月以來新高，衛福部疾管署預估疫情最高峰，將和類流感疫情重疊，發生在今年春節前一周。新冠疫情升溫，催動Novavax XBB疫苗打氣，自本月九日開打，台大醫院、台北榮總網路預約十分踴躍，台大醫院截至廿二日前預約全部額滿，北榮下周預約也已額滿，未來會再釋出名額。Novavax XBB疫苗開放兩天以來，已累積逾一萬人次接種，打氣滿滿。

Novavax XBB疫苗開打，全國約三千家醫療院所都可接種，其中約一六六五家提供隨到隨打服務。開打首日已有四六五六人接種、十日為七二二八人；若加上莫德納XBB疫苗，截至十日，共九十九萬五三一三人接種XBB疫苗，人數即將突破百萬。

台北榮總昨開放網路預約接種Novavax XBB疫苗後，網路預約九十個名額隨即額滿。北榮家醫部社區醫學科主任陳育群表示，預計下周會再開隔周施打名額，有需要民眾可再上網預約。

台大醫院家醫部主治醫師張皓翔說，該院每日提供約兩百至三百人接種，而至一月廿二日預約全都額滿；接下來會視疫苗到貨狀況提供民眾接種。以莫德納疫苗採用mRNA技術、Novavax為蛋白疫苗，目前狀況來看，Novavax施打較為踴躍，研判是Novavax XBB疫苗剛到貨，目前打氣較為踴躍。

台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民說，一般民眾可能得到的訊息是，認為mRNA疫苗比較新，而蛋白疫苗安全性較高，寧可選擇蛋白疫苗，但事實是mRNA疫苗與蛋白疫苗都具有安全性。

近期新冠疫苗打氣佳，應與疫情升溫相關。台大醫院家庭醫學部主任程劭儀說，約從去年聖誕節後，門診人次開始變多，但是感染率並非關注重點，而須留意年長者及高血壓、心臟病等患者，一旦染疫引起的後遺症跟死亡率。

新冠疫苗雖是公費接種，但仍需收取掛號費等，目前台大醫院為免掛號費，全免費接種。台北榮總接種者若當日已在院內科別看診，不再收取掛號費，而沒有在其他科別就診者則需繳掛號費一百元。

新冠疫苗 台大醫院 疫情

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