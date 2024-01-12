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非聽不可／骨骼疾病的預防與保健
骨骼疾病的預防與保健
再生醫療的創新與發展
主講：台北榮總骨科部關節重建科醫師陳正豐、花蓮慈濟醫院院長林欣榮
時間：1月20日(六)上午10時至12時、下午2時至4時
地點：新北市立圖書館演講廳(新北市板橋區貴興路139號3樓)
洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會
02-2953-7868新北市立圖書館
癌症治療放療期的飲食原則
主講：台大醫院營養室營養師馮馨醇
時間：1月17日(三)下午2時至3時30分
地點：台大醫院兒醫大樓B1第一會議室(台北市中正區中山南路8號)
洽詢：02-2356-2098
預約善終~談病人自主權利法
末期病人的陪伴技巧與靈性關懷
善終、善別、善生
主講：台大醫院輔助整合醫學中心主任蔡兆勳
台大醫院前緩和病房護理長王浴
大悲學苑德嘉法師
時間：1月19日(五)下午12時30分至4時20分
地點：台大癌醫中心醫院五樓國際會議廳(台北市基隆路三段155巷57號)
洽詢：02-2322-0322轉37092、37093
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