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非聽不可／骨骼疾病的預防與保健

聯合報／ 本報訊

骨骼疾病的預防與保健

再生醫療的創新與發展

主講：台北榮總骨科部關節重建科醫師陳正豐、花蓮慈濟醫院院長林欣榮

時間：1月20日(六)上午10時至12時、下午2時至4時

地點：新北市立圖書館演講廳(新北市板橋區貴興路139號3樓)

洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會

02-2953-7868新北市立圖書館

癌症治療放療期的飲食原則

主講：台大醫院營養室營養師馮馨醇

時間：1月17日(三)下午2時至3時30分

地點：台大醫院兒醫大樓B1第一會議室(台北市中正區中山南路8號)

洽詢：02-2356-2098

預約善終~談病人自主權利法

末期病人的陪伴技巧與靈性關懷

善終、善別、善生

主講：台大醫院輔助整合醫學中心主任蔡兆勳

台大醫院前緩和病房護理長王浴

大悲學苑德嘉法師

時間：1月19日(五)下午12時30分至4時20分

地點：台大癌醫中心醫院五樓國際會議廳(台北市基隆路三段155巷57號)

洽詢：02-2322-0322轉37092、37093

台大醫院 圖書館

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