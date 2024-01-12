健康你我他／挑戰21天不抱怨 要翻轉生命能量

我很愛抱怨。抱怨有多忙、有多疲累、感覺有多沮喪、每天時間都不夠用，抱怨付出多、薪水低、主管不公平、公司制度不合理，抱怨人生不如意。

抱怨通常無濟於事，只會讓情況更糟，並波及身邊的人。因為抱怨使自己將全副精神放在生活中的不順遂，阻礙留意那些順心如意的地方，結果是陷入負面情緒，每天的生活愈來愈不快樂。

所幸覺察到想要抱怨，光意識到問題所在是不夠的，應做出相對應的行動。展望新的一年，我想成為一個不抱怨的人，不再老是執著在那些想要抱怨的人事物上，停止毫無意義的抱怨，翻轉生命能量。

我替自己訂下挑戰連續21天不抱怨、不批評的目標。方法是如果發現自己抱怨了，就把手表換到另外一隻手，直到達到連續21天都不抱怨。在生活中重視享樂的重要性，這些享樂存在於當下，在唾手可得的事物裡，可能是一場午覺，或是一段平靜的閱讀時光，也可以是欣賞藝術品，或好好花時間運動，到郊外散步呼吸新鮮空氣。

這些有意識的感受帶來的樂趣，能夠幫助自己，肯定自我生活，體會生命中每個短暫可貴的片刻，不再放大自己的憂慮與挫折，擺脫哀聲嘆氣的壞習慣。

很多研究顯示，抱怨對健康、人際關係和職業損害很大，若我可以持續21天不抱怨，相信在未來的一年會更快樂。