退休力／用壺鈴練肌力 73歲保持活力

「上完課好舒服啊！運動不只維持身材，還能讓自己更有體力。」73歲林阿姨第一次參加沙袋壺鈴（Kettlebell）課，跟著運動教練田玉笛的動作，蹲下、拉提、往上推，這些動作對她而言不算艱難，因為林阿姨平常有上重量訓練，運動是讓她保持活力來源的一部分。

「活到老，學到老」是林阿姨的生活哲學，從50幾歲退休後就開啟再學習之路，目前是樂齡中心的老師，「我父親一百歲每天都會使用彈力帶，也會踢球、算數學，維持肌力及腦力。」林阿姨及父親是活力老人的代表，她認為要翻轉年輕人對老年人的刻板印象，就是要維持良好的生活習慣。

林阿姨是參加聯合報健康事業部元月起推出的「壺鈴初階+進階十堂課」退休力課程，藉由一顆4公斤的沙袋壺鈴，進行身體穩定力訓練。田玉笛指出，課程設計是經由平常會運用到的動作進行基礎訓練，上課前會先了解學員的運動習慣及是否有慢性病史，以便上課時隨時觀察學員狀況。

尤其有高血壓病史者，在執行動作時，會減少動作次數及頻率，不會讓血壓起伏太大；有糖尿病史者，也會留意其用藥狀況，藉由觀察學員喘息及說話速度，避免低血糖發生。田玉笛強調，課程的難易會依長輩的個人狀況而定，分段達成運動目的，不會過度勉強。

也是第一次參加沙袋壺鈴課的邱小姐，也有運動的習慣，她認為，小班制的課程讓自己學到更多的運動技巧，有些人會自己使用器材來健身，但也容易產生運動傷害，有專業老師的帶領還是最好的。另一名已參加一年多運動課程的女士則因腰痠背痛來上課，被醫師診斷有肌少症的可能，上課後腰痛背痛的情形已無惡化。

壺鈴因為攜帶方便、使用簡單、無需環境配合，有掌上健身房之稱。原本是一顆鐵球，但使用者常會擔心手滑砸傷自己或地板，現在也有沙袋壺鈴，就更為安全。

壺鈴課程上課時間

1. 初階壺鈴訓練：

1月17日、24日、31日

2. 進階壺鈴訓練：

2月21日、2月28日

3月6日、13日、20日、27日

地點：

北市青少年發展處4樓舞蹈教室(台北市仁愛路一段17號4樓)

洽詢：

02-8692-5588轉5869或2070