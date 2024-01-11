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名醫曝薑黃配「這物」吸收多200倍 網笑嘆：南洋料理真厲害

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，薑黃搭配黑胡椒攝取，吸收提高200倍。示意圖／Ingimage
醫師指出，薑黃搭配黑胡椒攝取，吸收提高200倍。示意圖／Ingimage

薑黃是熱門保健食材，不過裡面的薑黃素其實很少，家醫科醫師李思賢透露，薑黃素的功效包括抗發炎、抗氧化、止痛、改善失智、抗憂鬱、改善膽固醇和心血管功能、抗癌、糖尿病、關節炎、抗菌、抗病毒等效果，而如果搭配黑胡椒一起攝取，可以提升吸收率高達200倍。

李思賢昨（10）日於臉書發文表示，薑黃在醫療上已有悠久的歷史，更常常被印度人用來處理各式各樣的健康問題，包括皮膚、消化道、發炎以及傷口癒合，而中醫上也有活血、行氣、化淤、通經、止痛等作用。薑黃素最為人所知的功效就是抗發炎、抗氧化、止痛，但其實薑黃素也能夠改善失智、改善退化性的神經病變、抗憂鬱、保護血管內皮、改善膽固醇、改善心血管功能、抗癌、糖尿病、關節炎、抗菌、抗病毒以及保肝等效果。

李思賢指出，其實薑黃中真正含有薑黃素的量非常的少，大約只有2%至5%，再加上生物利用率低，所以單獨攝取薑黃或是薑黃素的效果非常有限。不過如果搭配黑胡椒一起攝取，可以大幅增加薑黃素的吸收率至200倍。他還建議，一般會隨餐或是餐後服，大部分的人以建議劑量攝取薑黃幾乎不會有問題，但若是正在懷孕或是服用抗凝血藥物的人，就不建議服用薑黃，真的要服用也必須經過醫師評估。

對此，有網友就佩服常運用「薑黃」、「黑胡椒」入菜的南洋料理，直呼「馬來西亞土著很厲害，薑黃粉炒高麗菜，加了油脂與黑胡椒功效加倍」。另外有人詢問「血糖高服用薑黃錠適宜嗎？」，李思賢則回覆是可以服用的。

薑黃素 黑胡椒

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