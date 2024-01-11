一張圖看大選天氣「日夜溫差逾10度 」 下周一東北季風再報到

中央氣象署發布12縣市低溫特報，明早晚各地仍冷，清晨留意局部10度以下低溫，白天起溫度回升，各地高溫破20度。至於周六投票日，天氣穩定，僅東半部零星短暫雨，但清晨仍有低溫，西半部留意日夜溫差逾10度。下周一另波東北季風報到，北東轉涼有雨。

中央氣象署今天傍晚發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天至明天，早晚天氣寒冷，易有局部10度以下氣溫發生。今晚至明天上午，新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣，有10度以下氣溫發生機率。

中央氣象署預報員林定宜指出，明天強烈大陸冷氣團減弱，不過清晨受輻射冷卻影響，各地仍偏冷，中部以北、東北部低溫普遍10至12度，其中嘉義以北、南投、金門可能有10度以下氣溫發生機率，其他地區約13至15度。

明天白天起，氣溫回升，北部、東半部高溫21至22，其他地區23至25度，留意日夜溫差大。此外，明天水氣仍偏少，各地晴到多雲為主，僅花東、恆春半島一帶零星短暫雨。

至於周六投票日天氣，林定宜表示，各地天氣穩定，僅東半部零星短暫雨；就高低溫分布來說，當日北部11至23度、中部13至25度、南部15至26度、東部15至22度。他提醒，當日受清晨輻射冷卻影響，仍有低溫出現，白天回升，西半部留意日夜溫差逾10度。此外，投票日清晨，馬祖留意低雲或霧。

他說，周日與周六天氣差不多，整體溫度再回升1至2度。下周一起，另波東北季風再增強，目前觀測強度不至於太強，北部、東半部天氣稍轉涼，比周日降低3至4度，其他地區影響少。周日晚間至下周一清晨，中南部地區留意局部霧。