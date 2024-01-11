禽畜水產品抽驗 烏骨雞檢出抗菌劑超標

食藥署今天公布去年9、10月禽畜水產品藥物監測抽驗結果，來自屏東縣的宋王金好畜牧場烏骨雞，被檢出抗菌劑三甲氧芐氨嘧啶（Trimethoprim）超標，挨罰新台幣3萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布去年9、10月衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，禽畜水產品動物用藥殘留總計抽驗470件，其中1件檢出動物用藥殘留與規定不符，總合格率99.8%；禽畜產品農藥殘留總計檢驗98件，均與規定相符。

抽樣的通路包括進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所。

根據食藥署公布的不合格名單，高雄市九久商行所販售的烏骨雞，被檢出三甲氧芐氨嘧啶（Trimethoprim） 0.44ppm，超過殘留容許量0.05ppm許多。

食藥署副署長林金富告訴中央社記者，三甲氧芐氨嘧啶是一種抗菌劑，主要是在雞隻生病時，可以與抗生素磺胺類藥物併用，經地方衛生局跟農政單位合作，追溯到畜牧場為屏東縣的宋王金好畜牧場，依照違反動物用藥管理法，開罰3萬元。

三甲氧芐氨嘧啶常見副作用包含噁心、嘔吐和過敏，使用過量，恐造成腸胃不適，並影響腎功能。

林金富說，國內烏骨雞飼養的量不多，通常是依顧客下單數量飼養，跟一般的肉雞不同，這次檢出不合格產品也由轄管地方衛生局要求業者立即下架、回收，不得販售。

食藥署提醒，消費者應避免購買來源不明的禽畜水產品，優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好的商家，以保障消費權益。