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台北老爺酒店40周年揚大愛 捐血送牛軋糖一盒再抽住宿券

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台灣血液基金會執行長魏昇堂（圖左）授予台北老爺酒店總經理笹谷久雄捐血活動感謝狀，象徵捐血活動正式啟動。圖／老爺酒店提供
台灣血液基金會執行長魏昇堂（圖左）授予台北老爺酒店總經理笹谷久雄捐血活動感謝狀，象徵捐血活動正式啟動。圖／老爺酒店提供

台北老爺酒店於2024年1月10日迎來40周年，今年主題為「四十年如一日，始終初心」，除了舉辦壽星免費用餐、滿額抽獎活動，還有超值優惠的住房專案，此外，台北老爺30周年時曾推出捐血公益活動，短短75天就達標，今年加碼挑戰40萬c.c.，發揮大愛精神，響應ESG善盡企業社會責任。

歡慶40周年，今日台北老爺也舉行盛大的祈福慶祝儀式，總裁林清波邀請大倉日航酒店集團社長大倉喜久彦、執行董事瀧川行寿，並帶領台北老爺總經理笹谷久雄、多位董事代表，以及老爺酒店集團執行長沈方正、營運長鄭家鈞等人一同祈福。此外，還有資深及優良員工授獎典禮，特別的是5年以上的資深員工人數達106人，幾乎佔了一半的員工數。

台灣血液基金會執行長魏昇堂表示，「在過年前夕，當大家期待年終獎金及出國旅遊時，也是捐血中心最擔憂的時間，台北捐血中心表示自1月8日起跑的捐血月活動，預計於2月8日前、以一個月的時間，為即將到來的農曆春節儲備足夠的血液10天庫存量，目前台北捐血中心的血液庫存為6天，離目標還有一段距離，誠摯地邀請民眾能夠踴躍挽袖捐出熱血，一同守護病患用血安全」。

台北老爺酒店表示，為了鼓勵民眾挽袖捐血，將贈送捐血者老爺牛軋糖一盒。捐血活動今起至6月15日，每月2次分別在台北老爺酒店旁及228公園舉辦，除了提供贈品外還可參加月月抽獎活動，有機會抽到台北老爺酒店住宿券、餐券。詳細資訊可查台北老爺酒店官網：https://www.royal-taipei.com.tw/

此外，台北老爺同步推出住房優惠「四十如新周年慶專案」，即日起至2月29日，專案內含兩客早餐還加贈小碗老爺金牌牛肉麵、40周年牛軋糖小禮盒、延遲退房一小時及浴鹽一罐，房價5,339元起，本專案每房將另捐贈200元給「等家寶寶社會福利協會」。

台北老爺酒店40周年慶，同時頒獎表揚資深員工。圖／老爺酒店提供
台北老爺酒店40周年慶，同時頒獎表揚資深員工。圖／老爺酒店提供
祈福慶祝儀式的結尾，由總裁林清波與大倉日航酒店管理顧問公司社長大倉喜久彦，從舞獅接下象徵好彩頭、業績旺來的蘿蔔與鳳梨。圖／老爺酒店提供
祈福慶祝儀式的結尾，由總裁林清波與大倉日航酒店管理顧問公司社長大倉喜久彦，從舞獅接下象徵好彩頭、業績旺來的蘿蔔與鳳梨。圖／老爺酒店提供
40周年慶活動以擊鼓表演熱鬧開場。圖／老爺酒店提供
40周年慶活動以擊鼓表演熱鬧開場。圖／老爺酒店提供

捐血中心 酒店 住宿券 公益活動

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