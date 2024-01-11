國旅春節檔期爆滿！專家喊正常「否則乾脆收掉」 缺工議題猶存

春節連假較短、海外旅遊成本居高，國旅在農曆年節檔期表現亮眼！旅宿業者紛紛表示，住房、訂席於農曆春節檔期都接近9成。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽受訪時指出，國旅住房率在寒暑假、春節等旺季達9成，是相當正常的狀況，但旅宿業缺工議題猶存，恐導致品質下降、供房量不足等狀況，盼政府儘速協助。

住房訂席近客滿

五福旅遊表示，迎接1月寒假到來、2月農曆過年，團體銷售情形熱絡，目前報名已接近9成。晶華指出，由於今年春節連假較短、海外旅遊成本居高不下，以及疫情趨緩、許多海外僑胞返台，旗下各飯店除夕圍爐、春節訂席和連假住房率皆攀高，預計將均超過9成。

雲品國際指出，旗下君品酒店農曆春節期間住房率已近7成，雲品溫泉酒店農曆春節期間則來到8成5的住房率，預估住房率將持續提升；加上旗下飯店與館外餐飲的除夕圍爐宴訂位情形較往年更熱門，訂位幾乎客滿。

政府助攻銀髮國遊

為了推廣國旅，觀光署也推出新的補助方案，2024年開始，旅行業者如辦理6人以上國旅團，銀髮族旅客達全團2分之1，旅遊天數為2天1夜以上的話，每一旅客每日最高補助500元，補助旅行業者每團更可領最高15000元的補助。

無障礙團體旅遊補助方面，為進一步提升身心障礙人士參與旅遊活動意願，觀光署也推出補助方案，若辦理身心障礙人士旅客達3人以上之國內團體旅遊，最高每一身心障礙人士旅客每日可領1500元、必要陪伴者1人則有500元。

缺工仍是嚴峻議題

李奇嶽受訪時說，台灣一年出國人次約莫是一千萬，但國旅則能達到一億多人次的規模，兩種旅遊模式有所不同。他強調，春節本來就是傳統旅遊旺季，訂房率接近9是再正常不過的狀況，「要是業者在寒暑假、春節等傳統旺季，都沒有9成以上的訂房率，那乾脆可以直接收掉了！」

他進一步指出，最嚴峻的議題反而是旅宿業缺工的狀況遲遲未決，面對市場上愈來愈多的訂單，恐怕會導致旅宿服務品質下降、供應量追不上市場需求攀升的速度。他說，旅宿業已經向政府訴求一段時間，希望能開放移工從事房務清潔工作，但幾乎半年過去，勞動部卻仍遲遲沒有回應，呼籲政府重視旅宿業的燃眉之急。

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