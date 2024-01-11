無法與夫恩愛…人妻勸另找性伴侶卻遭拒 不願「無性婚姻」崩潰提離婚

「婚姻中無性生活可行嗎？」，臺灣1名人妻最近受心理影響開始排斥與丈夫上床，怕丈夫沒有性生活會委屈，因此建議丈夫另找性伴侶，甚至曾心痛提出離婚。沒想到丈夫堅定拒絕，甚至表示願意接受無性婚姻，反而人妻不太能接受，故煩惱發帖，希望與網友探討中的可能性。

該名臺灣人妻在Dcard發文訴苦，稱與丈夫結婚4年，感情一直很好，性生活也美滿，更育有2名孩子。不過，她曾經歷多次流產及1次胎死腹中，但卻沒有影響夫妻感情。只是，她對丈夫始終因1件事而心有芥蒂，惟她認為因為丈夫隱私，故沒有公開，只表示此事讓她心理受影響，且情況愈來愈嚴重，現在更已影響到生理變化，排斥與丈夫行房。

人妻仍然有性需求也深愛丈夫，但卻無法與丈夫上床，「對我來說無愛=無性，無性≠無愛」。她為此陷入困境，不想性生活缺乏讓丈夫受委屈，因此建議他在外與他人上床，「不希望老公委屈，如果我生理一直沒辦法進行性行為，就會變成無性生活」。但出乎她意料的是，丈夫寧願選擇無性婚姻也不願雙方各自找性伴侶，對此，樓主意外表示「老公是能接受的我很意外，反而是我不太能接受無性婚姻」。

人妻強調與丈夫均沒有外遇，她只是心理問題影響生理才無法接受與丈夫性交，但又擔心無性婚姻最終影響彼此感情，所以曾向丈夫提出離婚。丈夫不同意，更表示深愛她、可以接受她不願性交的意願，而她也愛著丈夫，「我說我也很愛你啊，但我不太能接受無性生活」。如今，她與丈夫仍在尋找關係平衡點，故發帖希望與網友探討「無性婚姻」的可能性，又表示「我確實覺得能夠沒有性生活的人很厲害」。

貼文引起網友熱議，不少網友都認為親密行為在關係中非常重要，無性婚姻少之又少，亦有別人認為樓主應該離婚，「不給也不外食，離吧」、「說真的，不給的話為啥要結婚？我老婆婚後態度也跟你差不多，我是覺得你們那種一副要老公外食的觀念才叫噁心」、「如果對方溝通不來真的只能離婚啊」。有熱心網友就建議樓主與丈夫去進行婚姻諮商，而樓主也最終決定與丈夫去進行諮商尋求説明。

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文章授權轉載自《香港01》