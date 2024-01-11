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返鄉投票雙鐵熱銷65.7萬張車票 客運不如過往熱絡

聯合報／ 記者周彥妤周湘芸／台北即時報導
總統和立委大選周六登場，迎接交通疏運返鄉投票潮。記者周彥妤／攝影
總統和立委大選周六登場，迎接交通疏運返鄉投票潮。記者周彥妤／攝影

總統和立委大選周六登場，迎接交通疏運返鄉投票潮，高鐵台鐵在4日疏運期間，合計賣出65.7萬張車票。高鐵統計，今年銷售票數達38.5萬張，比4年前總統大選同期更多。不過，客運業者則說，今年大選訂票返鄉人潮不如往年熱絡，部分路線可達9成以上是因供給量減少。

台灣高鐵統計，12日到15日選舉疏運期間，總計4天提供719班次列車；截止今日上午8時，共售出約38.5萬張車票。根據台灣高鐵官方App顯示，1月12日南下列車，上午11時40至末班車，全為熱銷班次；13日投票當天，南下列車，從上午首班車至下午3點半前，也均為熱銷班次。

台鐵公司指出，截至今日（11日）上午10時，在12日至15日選舉疏運期間，對號列車共售出27萬2千張車票，全線對號列車平均售票率約5成。據台鐵訂票系統顯示，明天周五晚間台北往花蓮、台東、台中、台南、高雄等熱門區間，南下列車多已客滿；投票日當天台北往花東、台中、台南、高雄等區間多數時段也客滿。

客運業者方面，國光客運表示，相較於連續假期，大選投票疏運的人潮會集中在特定時段，以往大選返鄉訂票率平均都可達5成以上，今年人潮沒有往年熱絡，與一般周五差不多，平均訂票率約3成，其中在明天傍晚5點半到晚間8點及周六上午的尖峰時段則為6、7成，客滿的班次不多，期待會有民眾現場購票。

統聯客運則說，雖然這次大選返鄉投票的訂票率平均已有8至9成，其中，明天下班後的尖峰時段更有到9成，主要是因目前供給量僅為疫情前7成，並非因為民眾訂票特別踴躍。

統聯客運也說，明天傍晚至晚間尖峰時段，開往中部路線訂票率約為9成至9成5、開往台南約9成、開往高雄則為8成5至9成，其中台中班次幾乎客滿，後續會再加開班次因應。

國道客運示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
國道客運示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
根據台灣高鐵官方APP顯示，1月12日南下列車，上午11時40至末班車，全為熱銷班次；13日投票當天，南下列車，從上午首班車至下午3點半前，也均為熱銷班次。圖／翻攝台灣高鐵官方App
根據台灣高鐵官方APP顯示，1月12日南下列車，上午11時40至末班車，全為熱銷班次；13日投票當天，南下列車，從上午首班車至下午3點半前，也均為熱銷班次。圖／翻攝台灣高鐵官方App
根據台灣高鐵官方APP顯示，1月12日南下列車，上午11時40至末班車，全為熱銷班次；13日投票當天，南下列車，從上午首班車至下午3點半前，也均為熱銷班次。圖／翻攝台灣高鐵官方App
根據台灣高鐵官方APP顯示，1月12日南下列車，上午11時40至末班車，全為熱銷班次；13日投票當天，南下列車，從上午首班車至下午3點半前，也均為熱銷班次。圖／翻攝台灣高鐵官方App

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