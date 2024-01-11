寒流來泡湯去！專家曝「不是人人都適合」9種人要注意、能減肥是真的還是噱頭？

寒流一波波來、有多久沒有泡湯放鬆了？有多久沒有到台灣溫泉區或者出國泡湯？透過泡湯可促進新陳代謝、舒展暢通，讓身心恢復生機，想要快速恢復疲勞、冬天當然首選泡湯，泡湯要怎麼泡才能快速充電、恢復疲勞？阿利博士分享如何泡湯養生。

台灣溫泉分2大類，其中「硫磺泉」可軟化皮膚角質、止癢、解毒及排毒，但刺激性強，膚質敏感者的朋友要注意；而「碳酸氫鈉泉」可促進皮膚的新陳代謝，因對皮膚的保養效果好，所以俗稱「美人湯」。這2種溫泉、都各有愛好者、不妨先試試自己的膚質、比較適合哪一種，再多泡。

可直接從「泡湯」取得好處的5種人

一、關節炎：如退化性關節炎、僵直性脊椎炎、類風濕性關節炎（慢性期）等。

二、 肌肉痠痛：如筋膜疼痛症候群、纖維肌痛症。

三、肌腱炎。

四、神經痛。

五、周邊循環較差者。

這9種人泡湯要注意！

一、血壓低的人：本來有低血壓的人，泡溫泉的時候，血管會大量擴張，此時原本的低血壓可能會更嚴重，導致昏倒在溫泉池裡。

二、三高患者：尤其是高血壓的人，別以為高血壓去泡溫泉剛好可以放鬆，因為很多三高患者本身可能有在服用血壓藥，這時若去泡溫泉，又泡得太久，血管擴張太多，一樣會產生低血壓的症狀。另外，若高血壓患者血壓控制不好，已經飆到160、170mmHg還去泡湯，那麼在身體剛泡下去瞬間，皮膚受到熱刺激，血壓反而會大量上升，恐會造成中風。

三、有靜脈曲張的人：靜脈曲張的成因是血液積在下肢靜脈，要把下肢靜脈血液打回心臟，主要是靠小腿肌肉收縮，但在泡湯的時候，肌肉是處於放鬆狀態，此時靜脈的血更不容易被打回心臟，導致靜脈曲張變得更嚴重。

四、心臟疾病：例如冠心症患者，泡溫泉會使心臟負擔加重。

五、惡性腫瘤患者：過熱會促進腫瘤擴散。

六、感覺異常者：容易造成燙傷。

七、有凝血異常患者：如血友病。

八、有開放性傷口的患者。

九、多發性硬化症患者

安全泡湯需注意的5件事！

一、可不是所有人都適合冷熱交替的泡湯：很多人喜歡泡完溫的，再泡熱的，再泡冰的，在這樣冷熱交替的狀態下，血管一下放鬆、一下收縮，如果是一個血管正常的年輕人，可能沒什麼問題，但如果是血管硬化或心臟有問題的人，可能就沒辦法負荷。

二、泡湯前量血壓：泡湯之前，一定要先量血壓，不管是低血壓或是高血壓，都不適合泡湯泡太久。

三、泡湯溫度與時間：一般建議泡湯溫度在38～40度，至於要泡多久，建議走循環式，例如一開始先泡5分鐘，然後休息3～5分鐘，接下來再泡10～15分鐘，再休息3～5分鐘；切記不要泡超過1小時。另外，有心血管疾病的人不要泡太深，水的高度泡到腰部就好，如果泡到肩膀，全身血管都會擴張，造成增加心臟負荷量，心臟不一定受得了。

四、多補充水分：泡溫泉一定會流很多汗，一定要記得補充水分。

五、泡熱水澡「起身」時最危險，因為泡熱水澡時血管擴張，心臟、腦部等中心血液都擴散到全身，最危險的時機就是「站起來」的時候，可能會因為中心血液循環到週邊組織，突然站起來時，血管急收縮，可能有腦、心血液不足而頭昏跌倒的危險。

冬天皮膚乾可以泡湯嗎？

冬季癢較容易發生在暴露在外的四肢，特別是小腿前側。因為外在氣溫及濕度下降，造成皮膚角質層的排列紊亂，也減少了皮脂腺的分泌，使得皮膚的屏障功能大幅下滑，水分容易散失，外來的刺激物也較容易入侵。皮膚搔癢時洗熱水澡，雖然當下有止癢效果，但熱水會進一步破壞皮膚的角質層，之後反而會加劇搔癢感；洗澡水溫不宜過高，泡澡或泡溫泉一次不宜超過5分鐘。由於皮膚角質層的pH值為5.5，而一般肥皂大約在8左右，可避免過度清潔造成皮膚傷害。

泡湯後如果皮膚會癢，建議以擦乳液代替搔抓，以免抓破皮、形成傷口，外來刺激物反而會讓皮膚變得更癢。阿利博士不建議用嬰兒油或痱子水，這些會讓皮膚變得更乾燥。乳液選擇以乳霜（cream）為主，銀髮族或乾性肌膚族群，則可用凡士林等較滋潤的油膏（ointment），也可選擇含有特殊保濕成分（如神經醯胺）的功能性商品。最佳保濕時機是洗完澡後，身上水氣還沒完全散去時。

泡湯養生、中醫怎麼說？

中醫保健首重氣血循環，尤其是冬天節氣轉換、冷熱溫差很大，讓體虛及氣弱的人比較容易導致慢性病及過敏體質誘發，而泡湯、則是一個簡單可以促進循環的好方法，乾隆皇帝的帝王養生術更有「晨起三百步，晚間一盆湯」之說，每天15分鐘泡湯、讓經脈氣血通暢。

泡腳也可養生！正確泡腳法搭配穴位按摩

現代人的浴室不見得有浴缸，反而泡腳比較可行，《黃帝內經》過故：「人之衰老始於足，足血盈則身心健」，中醫十二經絡中，循行足部的經脈就有6條，其中又以肝脾腎3條經絡最為重要，不僅調控睡眠、情緒、消化、泌尿及生殖系統，也可增加下肢循環、緩解腿部筋骨不適，透過足浴法可鬆解忙碌的現代人一天的壓力勞累，較全身洗浴來說更為便利。

阿利博士建議、泡腳的水位超過腳內踝以上約4指幅，因穴位「三陰交」位於此處，為肝、脾、腎3經交會穴，是幫助血液循環重要穴位，如腸胃功能不佳可將水位升高至膝窩下4指幅，此處會經過「足三里」，是幫助消化的重要穴位。溫度：一般洗澡溫度即可，約攝氏39至42度，低於體溫則無泡腳的功效。 時間：時間控制在15至20分鐘，覺得身上微熱，額頭上有汗即可。另外搭配以下足部穴位按摩效果更佳。

阿利博士建議，如果自己下列疾病、不妨邊泡邊按摩穴道：

一、失眠：太衝、三陰交

二、月經不調、經痛、經期水腫：三陰交、蠡溝、豐隆

三、腸胃蠕動不佳：足三里、太白、公孫

四、腰腿疼痛：懸鐘、湧泉、承山

哪些中藥材可以拿來泡湯養生呢？

中醫藥浴已有幾千年的歷史，阿利博士常開給這3種朋友不同的中藥湯浴來養生保健：

一、平時早上起床、容易水腫的朋友：乾姜、檸檬香茅、迷迭香、藿香、大風草、小茴香（元氣泡湯包）。

二、比較脂肪的朋友：薰衣草、桂枝、乾姜、橘皮、大風草、桂花（美肌泡湯包）。

三、上班族壓力大的朋友：檸檬馬鞭草、檸檬香茅、大風草、薰衣草、薄荷 （放鬆泡湯包）。

這3種泡湯包、中藥藥材準備方式：

一、藥材要剁碎，促進肌膚吸收：到中藥房購買藥材時，明確告知想做澡包，都能提供搗碎的服務。

二、先把藥材泡開，再調整水溫至41℃：建議泡之前，先用超過70℃的少量熱水泡開藥材，待5～10分鐘藥效擴散開來之後，再加入冷水調節溫度，理想溫度則是和溫泉一樣約41℃

泡湯也有減肥的功效嗎？

泡湯時由於皮膚的血管擴張、血流加快，汗腺就會開始作用，藉由流汗將更多的熱量排出身體，帶走肌肉內堆積的乳酸和脂肪酸，如果能泡湯前多喝水、就能幫助排掉這些乳酸和脂肪酸，才能多少減點重。要減重最重要的是，要在吃飯前2個小時泡湯，因為泡湯時皮膚血管擴張讓血流大量增加時，血液從身體各處調往皮膚，這時消化道的血流量相對少很多，消化機能下降、如果此時吃進正餐的話，食物消化率和吸收率自然大量下降，自然能稍微減重了，相對的，如果是飯後很久才泡湯，泡完後肚子餓忍不住、可能會吃更多、反而會越泡溫泉越肥。

養生方法百百種，關鍵在於持之以恆以及用對方式，冬天泡湯時、要注意什麼？誰適合？泡多久？皮膚護理？多多了解泡湯的小常識、不管是新的2024年國內泡湯、出國泡湯，自然能享受冬天泡湯養生的好處了！

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