男童高燒且同學染流感 腳底出疹才知腸病毒上身

類流感疫情創近10年同期新高，有10歲男童高燒攝氏39.3度，因同班好幾人都得流感，這名男童也被安排克流感治療，但後續腳底出現紅疹、喉嚨疼痛難耐再就醫，才發現是腸病毒作怪。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏今天在記者會中指出，腸病毒主要經由呼吸道、腸胃道傳染，常造成症狀包括疱疹性咽峽炎、手足口病，前者特徵是突然發高燒、咽峽處出現水泡或潰瘍，小朋友通常因此食慾很差。

後者則是會發燒、口腔出現潰瘍，身體則有紅疹或水泡，且好發於手掌、腳掌等部位。

近期因進入流感等呼吸道疾病盛行季節，根據衛生福利部疾病管制署最新公布，去年12月31日至今年1月6日門急診類流感就診人次為12萬3614人次，持續呈上升趨勢且為近10年同期最高。

蘇軏會後接受媒體聯訪時表示，臨床上有時會遇到腸病毒卻被當成流感的案例，像他診治過1名10歲男童，因發燒到39.3度，且同班同學好幾人都是流感確診，有些醫師會因此評估為流感高風險，安排克流感治療。

後續因男童腳底出現紅疹，加上喉嚨疼痛難耐前來就診，經理學檢查發現軟顎及懸壅垂出現潰瘍，腳底有許多細小的紅疹，診斷為腸病毒「手足口病」。

蘇軏解釋，其實腸病毒在台灣一年四季都有可能發生，依照過往病理統計，每年3、4月疫情就開始升溫，5、6月達到高峰後會慢慢下降，到了9月開學又會有一波流行。

腸病毒併發症令家長聞之色變，5歲以下的幼兒是腸病毒重症的高危險族群。蘇軏提醒，疹子的型態、大小範圍等不一定代表疾病嚴重度，反而要注意重症前兆，包括嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐、心搏過速等，應儘速就醫。

此外，目前在治療腸病毒方面，沒有特效藥，主要依症狀治療並留意重症前兆。蘇軏說，預防部分，由於腸病毒傳染力很強且無法被酒精殺死，戴口罩、勤洗手，以及使用漂白水清消環境，養成良好的衛生習慣才能預防傳染。

台灣自2023年開始施打自費腸病毒疫苗，可以預防感染以及降低感染後出現重症的機率，主要針對腸病毒71型，滿2個月至未滿6歲兒童，如果有接種需求，可至醫療院所經評估後接種。