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長照機構住民補助增至12萬元 首批近8成已撥款

中央社／ 台北11日電

衛福部自去年起調升長照住宿式服務機構使用者補助，每人每年最高新台幣12萬元。衛福部今天表示，首批去年11月底前資料已完備申請案共2.9萬件，其中近8成已撥款入民眾帳戶。

衛生福利部長期照顧司副司長吳希文今天接受記者電訪表示，住宿式服務機構使用者補助自民國112年起，由每人每年最高新台幣6萬元提升為12萬元，但須住逾180天，因此自去年7月開始第一階段受理。

衛福部表示，112年11月30日前完成申請、符合資格首批案件共2.9萬件；各縣市中，台中市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、台東縣、澎湖縣、金門縣8個縣市已於今年1月10日前全數撥入民眾帳戶，新北市、彰化縣、花蓮縣撥款率未達5成，台北市及基隆市則尚未撥款，全台總撥款率近8成。

衛福部統計，累計至112年底，已受理各縣市政府約3.5件萬申請案。吳希文說明，各縣市審查與撥款進度不同，也有可能有些還在補缺件；為保障民眾權益，已洽各縣市政府加緊審查作業、盡速撥款。

原依規定應於縣市政府完成111年核銷後，始可撥付112年度款項。衛福部指出，目前新北市政府仍尚未完成111年核銷，但為避免延誤民眾補助入帳，已專案同意先行撥付112年補助款予新北市政府。

衛福部已請各縣市政府加速審核，力求於農曆春節前即時撥入民眾帳戶。如於112年11月底前完備申請資料而尚未取得款項民眾，可洽各縣市政府申請窗口確認撥款情形；民眾如有申請需求或有相關疑問，可撥打本方案各縣市服務窗口諮詢（聯絡資訊請參閱https://1966.gov.tw/LTC/cp-6457-69925-207.html）。

衛生福利部在民國108年推出住宿式服務機構使用者補助方案，凡入住一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、榮譽國民之家（自費失能養護床、自費失智養護床）及兒少安置等機構，符合資格者均可申請補助。

衛福部 住宿

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