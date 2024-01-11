呼吸道疾病從12％增至18％ 北醫急診憂疫情爆發病床塞

疾管署預估新冠疫情一月中旬將達到高峰，上周新冠死亡人數達48例，創4個月來新高。除了新冠疫情以外，流感、類流感疫情同步升溫，台北醫學大學附設醫院急診重症醫學部主任侯甚光表示，統計去年10月到今年1月，單日因呼吸道疾病就診患者比率從12％增至18％，目前各類呼吸道傳染病處於「上升期」，農曆春節預估將再達到一波高峰，目前各院病床已處於壅塞狀態，屆時恐考驗各院病床調度能力。

侯甚光表示，近期急診人數確實增加，因呼吸道疾病就診的患者，多數因類流感症狀就醫，如發燒、咳嗽、頭痛等，以現行有採檢的病毒，呼吸道疾病患者仍以感染「流感病毒」為最大宗，新冠病毒持平。由於染疫人數增加，近期有多例患者除了驗出流感病毒以外，同時也檢出黴漿菌，不過，國人對於呼吸道疾病的就醫敏感度提高，即使是流感又感染黴漿菌，住院約2到3天多能出院。

侯甚光表示，類流感患者不少是「腺病毒」感染，呼吸道疾病患者症狀極為類似，感染不同病毒其症狀差異大多會在3天後出現，感染腺病毒的患者，高燒症狀會持續3天到5天，流感患者多在3天左右，兩者治療方式，初期都是投以症狀舒緩的藥物，流感患者則會給予克流感協助抑制體內病毒增加。

疾管署預估新冠疫情一月中旬將達到高峰，侯甚光表示，目前所有呼吸道傳染疾病疫情都在上升中，預估會一路上升至農曆春節後，由於農曆春節基層診所大多休診，可預期患者會湧入大型醫院，目前院內已啟動分流，急診檢傷分類時，會分離呼吸道疾病與一般疾病的患者，避免增加呼吸道疾病的傳播，院內目前病床相對擁擠，也預估農曆春節病患數會增加，屆時將考驗醫院內病床調度能力，以及與周邊醫院合作的能力。

侯甚光呼籲，疫情升溫，除了做好自我防護以外，建議施打疫苗預防，盡可能降低群聚機率，避免增加染疫機會。