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住宿式機構補助調高至12萬元 八成民眾款項已入帳

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
住宿式機構補助各縣市政府撥款率。圖／截自長照司檔案
住宿式機構補助各縣市政府撥款率。圖／截自長照司檔案

衛福部長照司自去年調升住宿式機構補助，調高至每年最高12萬元；長照司今公布申請數據以及各縣市政府撥款率。長照司副司長吳希文表示，目前僅剩新北市2022年的款項尚未核銷，但也已將2023年的補助款撥付，約八成申請民眾補助款已經入帳。

去年起凡入住一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、榮譽國民之家及兒少安置等機構，且符合長照需要等級第4級以上之住民，或具身心障礙證明中度以上，當年度累計住滿180天者，給予年度一次性補助12萬元（原為6萬元）。

吳希文表示，首批2023年11月底前申請資料已完備的2萬9千件申請案，近8成已在今年1月10日前撥入民眾帳戶。截至去年底各縣市政府受理共約3萬5千件申請案，目前已請各縣市政府加緊審查作業，但是各縣市政府進度仍有落差，可能還要補件需要處理。

另外，吳希文說，原本依照規定各縣市政府要完成2022年核銷後，才可撥2023年度的款項。為避免延誤民眾補助入帳，已經專案同意先行撥付2023年度補助款給新北市政府。

若依照各縣政府撥款率來看，台中市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、台東縣、澎湖縣、金門縣8個縣市撥款率百分百，首批符合資格者已於2024年1月10日前全數撥入民眾帳戶。嘉義市、台南市、南投縣皆在98%以上，台北市及基隆市則仍為0%。

吳希文說，已請各縣市政府加速審核，力求於農曆春節前即時撥入民眾帳戶。如在去年11月底前完備申請資料而尚未取得款項之民眾，請洽各縣市政府申請窗口確認撥款情形，民眾如有申請需求或有相關疑問，可諮詢各縣市服務窗口（https://1966.gov.tw/LTC/cp-6457-69925-207.html）。

長照 新竹

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