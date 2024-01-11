新冠升溫Novavax XBB疫苗夯？台大醫這樣看

類流感、新冠疫情雙雙升溫，並且最高峰重疊預估落在春節前一周，時間為1月28日至2月3日。而Novavax XBB疫苗1月9日開打，全台約3000家院所都可接種，其中約1665家提供隨到隨打。提供免費接種的台大醫院隨即額滿，台北榮總則是在今日下午四點開放民眾網路預約。

根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，Novavax XBB疫苗可提供12歲以上青少年與成人接種。沒有接種過新冠疫苗者，接種2劑Novavax XBB疫苗（0.5 mL），並且兩劑間隔4周以上。曾接種過新冠疫苗者，與前1劑間隔至少3個月後，再接種Novavax XBB疫苗（0.5 mL）。

台大醫院家醫部主治醫師張皓翔表示，莫德納、Novavax二種疫苗均為XBB新冠疫苗，莫德納是mRNA技術、Novavax為蛋白質疫苗。mRNA技術較新，雖在疫情中扮演重要角色，且有10多億人施打過，但欠缺長期安全性資料，不少民眾仍有擔心；蛋白質疫苗是傳統疫苗，使用時間久，醫界臨床經驗、副作用等方面掌握更深，疑慮較少。

台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，一般民眾可能因為得到的訊息認為RNA疫苗比較新，蛋白疫苗安全性較高，因此寧可選擇蛋白疫苗。事實上RNA疫苗的安全性其實很高，並且在XBB疫苗上有效性比蛋白疫苗更多。Novavax XBB疫苗僅有針對此次最新型別的變異株，以及武漢株研發疫苗，中間其他型別並沒有；相對地，RNA疫苗則累積不少資料。

疾管署發言人羅一鈞表示，開打首日（1月9日）接種Novavax XBB疫苗3752人次、莫德納XBB疫苗則是1萬4065人次，合計接種XBB新冠疫苗1萬7817人次；自9月開打XBB疫苗以來累計接種97萬153人次。其中今年最高為1月5日2萬2484人次。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀說，近期新冠疫苗打氣佳，應與疫情升溫相關，大約從去年聖誕節後，門診人次就變多。但是感染率並非關注重點，年長者、高血壓、心臟病等患者一旦染疫引起的後遺症跟死亡率更需要留意。

疾管署官網「COVID-19疫苗接種院所」提供疫苗接種院所地圖查詢（https://covid19vaccine.cdc.gov.tw/），以及各縣市隨到隨打院所資訊查詢（https://www.cdc.gov.tw/Category/List/S-5JmAIzrG4ZqrESjI4xNQ）。疫苗雖然公費接種，但是仍有掛號費等收費；台大醫院則是免掛號，全免費接種。台北榮總則是在今日下午4點開師提供網路預約，並在12日起提供接種服務，當日已經在院內各科別過診者不再收取掛號費，而沒有在其他科別就診者收掛號費百元。

截至10日，莫德納XBB疫苗，仍有約121萬劑庫存，另有331萬劑待驗收。Novavax XBB疫苗，目前仍有庫存剩餘約12萬劑，另有16萬劑待驗收。