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搶攻年前裝修潮！特力屋牆打專人到府 三重點檢視環境
準備迎接農曆新年，許多人都希望在年前，能為家中除舊布新，甚至可以重新裝潢或是布置，但總是工作忙碌抽不出太多時間，因此特力屋特別強打可以專人到府服務，不僅有專業諮詢，還能到府丈量、規畫、施工與安裝等，輕鬆就能為家中的風格，改頭換面。
特力屋發現，許多人想要為居家空間改頭換面，主要會在廚房、衛浴、客廳臥室等，而不同空間也有不同重點。
廚房主要以系統櫃為主，強調收納與擺放各種鍋碗瓢盆，讓做菜時可以更順手；衛浴則是流行乾濕分離，方便大家清潔打掃，甚至也能更換有省水標章的馬桶，客臥空間可以利用系統家具，規畫出收納空間，讓空間更舒適。即日起至特力屋居家裝修中心，消費滿3千元現折3百元，部分服務與商品不適用。
若想要局部空間更換分為，可以針對油漆、窗簾與地板，特力屋同樣有專業諮詢，到府丈量，也有代客塗刷、安裝等服務，1月17日前燈具及燈源全系列滿3,800元，送300元照明商品折價券；2月18日前調漆全系列89折起、成品窗簾、門簾全系列滿2千現折2百元。
針對民眾更換為能源效率一、二級的瓦斯爐及瓦斯熱水器，1月17日前家電、淨水、合營、排油煙機、瓦斯爐、烘碗機、熱水器滿3千元，送3百元電子折價券。
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