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路權網紅諷王國材「地表最強部長」 列6大政績酸度爆表

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「拔舌地獄」的圖卡，介紹王國材政績為「地表最強部長施政錦囊：『類火車』發明人、『舉手過馬路』發起人、交通零死亡願景簽署人、任內獲封行人地獄、紅線臨停不開放檢舉不記點、違停勸導代替舉發」。圖／取自「拔舌地獄」臉書粉專
「拔舌地獄」的圖卡，介紹王國材政績為「地表最強部長施政錦囊：『類火車』發明人、『舉手過馬路』發起人、交通零死亡願景簽署人、任內獲封行人地獄、紅線臨停不開放檢舉不記點、違停勸導代替舉發」。圖／取自「拔舌地獄」臉書粉專

大選在即，路權網紅「拔舌地獄」今天PO出交通部長王國材的惡搞政績圖卡，他表示，「本次大選將決定台灣命運」、「讓新潮流出身的賴總統，可以繼續提攜同派系的王國材當部長」，反諷意味十足。

「拔舌地獄」的圖卡中，介紹王國材的內容為「地表最強部長施政錦囊：『類火車』發明人、『舉手過馬路』發起人、交通零死亡願景簽署人、任內獲封行人地獄、紅線臨停不開放檢舉不記點、違停勸導代替舉發」。

圖卡上「助選」文字為：「與賴同行，三票民進黨、國材繼續當，新潮流菊系最強交通人才」，右下角以極小的字體寫，「保命聲明：本人選前已輸誠，請數位部網信辦手下留情，勿吊我路燈」。

「拔舌地獄」PO文表示，本次大選將決定台灣命運，「如果您也認同本黨的交通政策，請一定要三票都投給我們！讓新潮流出身的賴總統，可以繼續提攜同派系的王國材當部長！」、「讓未來的台灣，中央有台南政治金童賴神；不分區有台中交通救星-王義川；全國交通有新潮流最強部長-王國材」。

王國材 新潮流 大選

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