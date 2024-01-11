陽光露臉仍寒冷 11縣市低溫特報可能跌破10度

強烈大陸冷氣團昨南下，晚間起各地轉冷，中央氣象署觀測，今晨最低溫在苗栗公館7.2度；今白天可見陽光，但冷氣團持續影響仍偏冷，11縣市發布低溫特報，今晚至明日上午北部、東北部地區等地可能跌破10度。周六投票日清晨低溫約14度，不過天氣穩定，僅東半部零星降雨。

中央氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今、明早晚天氣寒冷，易有局部10度以下氣溫發生。今晚至明上午，北部、東北部地區及南投、彰化、雲林、金門局部有10度以下氣溫發生機率。

中央氣象署預報員李孟軒指出，今天清晨，高雄以北、宜蘭、馬祖出現10度以下低溫，其他地區10至14度；本島最低溫在苗栗公館7.2度、嘉義東區7.5度。

他指出，今天白天冷氣團影響，北部高溫低於20度、中南部22度。今晚至明晨，冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應，各地低溫約12度，局部沿海空曠、近山區平地有10度以下低溫。此外，今天中部離島沿海留意8至9級強陣風。

李孟軒說，明天起，白天冷氣團減弱，各地高溫回升約20至22度，至周日期間天氣穩定，各地多雲到晴，僅東部有零星降雨。他也提醒，周六清晨馬祖、周日晚上至下周一清晨中南部留意局部霧或低雲。