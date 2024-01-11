疫後大客車駕駛補助招募不到3成 業者：保障最低薪資

疫後大客車駕駛缺工問題嚴重，交通部公路局2022年下半年起祭出營業大客車駕駛補助方案，去年3月更推出優於前年補助方案，目標招募4800名大客車駕駛，但2022年至今年1月僅招募1414人，不到目標人數3成。客運業者認為，一次性的補貼效果有限，應保障駕駛員最低薪資及勞動條件。

公路局曾在2022年下半年推出「公路公共運輸大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案」，駕駛人最高可受補助12萬2100元。去年更擴大補助內容，總經費3.4億元，分為教育訓練、生活津貼、穩定就業獎金等3大類，每人最高可領13萬7273元，目標協助招募3千名遊覽車、1800名客運駕駛。

公路局表示，大客車駕駛補助方案自2022至今年1月共招募1414人，花費1675萬元經費，去年的方案預計到今年2月29日到期，目前已在檢討新的補貼方案。

首都客運總經理李建文坦言，疫後公路局祭出的新進駕駛補貼方案立意良善，但一次性的補貼效果仍有限，應該從根本保障駕駛員最低薪資及勞動條件，像是應保障駕駛最低薪資10萬元才招得到人，前提就是需先調漲運價，業者才有能力提供更好的待遇。

他表示，客運業平均缺工幅度仍有2成，預估今年改善程度也不太樂觀。目前駕駛員平均薪資約6萬5千元至7萬元，去年該公司透過公路局新進駕駛補貼方案招募到的駕駛員共14位，占整體新進人員不到10分之1，該公司也自行祭出新進駕駛滿3個月4萬元獎金、同仁介紹2萬元獎金等。

統聯客運指出，疫後整個大客車市場駕駛明顯減少，既有駕駛員服勤時間增加，薪資也多回到疫情前水準約6至8萬元，但招募幅度仍趕不上缺員幅度，除了業者自行提供推薦獎金，在調漲運價方面也希望主管機關加速審查，改善客運業整體環境。

另有不具名業者表示，大客車缺工不只影響一般公路、國道客運，連觀光業所需的「台灣好行」、旅行業接待團客所需的遊覽車駕駛、學校交通車等都會出現問題，在整體市場人力不足的情況下，只是同業間互相搶人，長久下來不利各產業發展。