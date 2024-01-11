童罹腸病毒因「全班流感」遭誤診 醫曝分辨、預防關鍵

10歲男童小柏因高燒就醫，因同班同學多人罹患流感，就醫時被安排克流感治療，但後續腳底出現紅疹，且喉嚨疼痛難奈至診所就醫，經檢查發現喉嚨潰瘍、腳底也有細小紅疹，診斷為腸病毒「手口足病」。醫師提醒，手口足病是腸病毒重症重要表現症狀，因近期呼吸道病毒肆虐，臨床上常見患者被誤判為流感的情況。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，腸病毒主要經由呼吸道、腸胃道傳染，常造成症狀包括疱疹性咽峽炎、手口足病。前者特徵是突發性發燒、咽峽處發現出現水泡或潰瘍；後者特徵是會發燒，口腔出現潰瘍，身體則有紅疹或水泡，且好發於手掌、腳掌等部位。

蘇軏提醒，腸病毒重症患者8至9成暈是以手口足病為初始症狀表現，患者常因口腔潰瘍、疼痛難難導致食慾大減，因此要特別注意是否有脫水情況。5歲以下幼兒是腸病毒重症高危險群，家長應特別注意病情變化，如出現嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐、心搏過速等症狀，應儘早就醫。腸病毒併發症包過腦炎、腦膜炎、急性肢體無力症等，嚴重時會造成死亡。

另外，目前已有腸病毒疫苗可供民眾接種。蘇軏表示，2023年起民眾可以自費施打腸病毒疫苗，預防感染並降低重症機率，主要是針對腸病毒71型。滿2個月、未滿6歲孩童，如有意願可至醫療院所評估後接種，共有2家國產廠牌可供選擇，費用大約1萬元。

治療方面，蘇軏表示，腸病毒沒有特效藥，主要僅能進行症狀治療，並留意重症前兆。因腸病毒傳染力強，且無法以酒精殺死，建議民眾戴口罩、勤洗手，並可使用漂白水清消環境，養成良好衛生習慣，才能預防除染。