快訊

世紀聯姻破局！韓SK會長外遇遭前第一千金妻求償2兆韓元 須全現金支付

從救王義川到拒絕韓國瑜 賴清德頻換口號能讓國會過半？

我上空美間諜衛星多卻未響過警報 九鵬基地試射飛彈全被拍

童罹腸病毒因「全班流感」遭誤診 醫曝分辨、預防關鍵

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，手口足病是腸病毒重症重要表現症狀，因近期呼吸道病毒肆虐，臨床上常見患者被誤判為流感的情況。記者林琮恩／攝影
書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，手口足病是腸病毒重症重要表現症狀，因近期呼吸道病毒肆虐，臨床上常見患者被誤判為流感的情況。記者林琮恩／攝影

10歲男童小柏因高燒就醫，因同班同學多人罹患流感，就醫時被安排克流感治療，但後續腳底出現紅疹，且喉嚨疼痛難奈至診所就醫，經檢查發現喉嚨潰瘍、腳底也有細小紅疹，診斷為腸病毒「手口足病」。醫師提醒，手口足病是腸病毒重症重要表現症狀，因近期呼吸道病毒肆虐，臨床上常見患者被誤判為流感的情況。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，腸病毒主要經由呼吸道、腸胃道傳染，常造成症狀包括疱疹性咽峽炎、手口足病。前者特徵是突發性發燒、咽峽處發現出現水泡或潰瘍；後者特徵是會發燒，口腔出現潰瘍，身體則有紅疹或水泡，且好發於手掌、腳掌等部位。

蘇軏提醒，腸病毒重症患者8至9成暈是以手口足病為初始症狀表現，患者常因口腔潰瘍、疼痛難難導致食慾大減，因此要特別注意是否有脫水情況。5歲以下幼兒是腸病毒重症高危險群，家長應特別注意病情變化，如出現嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐、心搏過速等症狀，應儘早就醫。腸病毒併發症包過腦炎、腦膜炎、急性肢體無力症等，嚴重時會造成死亡。

另外，目前已有腸病毒疫苗可供民眾接種。蘇軏表示，2023年起民眾可以自費施打腸病毒疫苗，預防感染並降低重症機率，主要是針對腸病毒71型。滿2個月、未滿6歲孩童，如有意願可至醫療院所評估後接種，共有2家國產廠牌可供選擇，費用大約1萬元。

治療方面，蘇軏表示，腸病毒沒有特效藥，主要僅能進行症狀治療，並留意重症前兆。因腸病毒傳染力強，且無法以酒精殺死，建議民眾戴口罩、勤洗手，並可使用漂白水清消環境，養成良好衛生習慣，才能預防除染。

腸病毒 患者 流感

延伸閱讀

不僅子宮頸癌！HPV跟頭頸癌也有關 專家籲打疫苗：男性更難發覺

流感、新冠高峰 瑞芳衛所籲打疫苗提高保護力

RSV疫苗有望今年在台上市 食藥署：共受理2案審查中

RSV疫苗申請藥證 羅一鈞：今年有望投入自費市場

相關新聞

阿里山遊樂區遽降至零度 結霜、雲海、櫻花美不勝收

大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，因濕度不夠未下雪，遊樂區到處結霜，一片蒼...

苗栗縣7.2度 吳德榮：強烈冷氣團影響 早晚極寒冷

中央氣象署發布低溫特報。今晨平地最低氣溫為苗栗縣農改7.2度、嘉義市農試嘉義分所7.5度、嘉義縣國三S286K測站7.9度...

全台寒冷！ 苗栗7.2度 今晚到明晨防極端低溫

持續受到強烈大陸冷氣團影響，今天平地最低溫為苗栗農改7.2度、農試嘉義分所7.5度、台南農改7.7度。天氣風險公司天氣分...

強烈冷氣團發威防極端低溫 醫曝「中軸保暖」很重要

強烈冷氣團今天影響台灣，早晚極寒冷，今天平地最低溫是苗栗縣農改測站7.2度。中央氣象署說，今天台南以北及宜花低溫僅10到1...

乾冷髒空氣襲台 彭啟明：明天回溫 投票日天氣不錯

境外空汙來了。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這一波乾冷髒空氣，強烈冷氣團挾帶境外汙染物，「冷...

喝水超過2000cc仍便秘...她最高5天沒解放急求助 網提醒「這兩物」吃太少

因為生活壓力大或缺乏正確飲食習慣，許多人都有便祕的困擾。日前一名網友發文表示，她平時就有便秘的問題，即使自己常常喝足2000cc的水，仍無法獲得改善，甚至曾有5天沒上廁所的經驗，於是想知道同樣有便秘困擾的人都如何解決？對此，有網友認為，原PO可能是「這兩樣」營養攝取不足。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。