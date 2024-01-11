快訊

世紀聯姻破局！韓SK會長外遇遭前第一千金妻求償2兆韓元 須全現金支付

從救王義川到拒絕韓國瑜 賴清德頻換口號能讓國會過半？

我上空美間諜衛星多卻未響過警報 九鵬基地試射飛彈全被拍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你我都常犯！三高婦「壞習慣」僅1年就癱 醫：全身器官壞光

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣罹患「三高」慢性病民眾非常多，但不少人沒有按照醫囑規律服藥。 示意圖／ingimage
台灣罹患「三高」慢性病民眾非常多，但不少人沒有按照醫囑規律服藥。 示意圖／ingimage

台灣罹患「三高」包括高血壓、高血糖及高血脂的慢性病民眾非常多，但是仍有人不按照醫囑按時服藥，甚至自行停藥。心臟內科醫師陳冠任在臉書指出，最近收治一名57歲的女患者出血左邊癱瘓，鄰近洗腎邊緣，早就知道自己有三高，卻覺得「反正沒有不舒服就自己停藥了。」

陳冠任說，這位女患者低密度脂蛋白（LDL）超過346，一般無風險民眾超過130就應該開始控制，超過190則強烈建議用藥，有心血管疾病的人更嚴格，超過100，甚至70或55就應該積極治療。而且LDL超過200的不算多，超過300的更是鳳毛麟角，「今天這個346應該是我進心臟科這13年來看過最高的。」

陳冠任表示，該名患者還合併糖化血色素11.7（正常6.0以下），長期血壓處於150-180mmHg 之間，三高都有，且都是非常厲害的程度，目前癱瘓中仍無法活動。

大部分的民眾普遍認為身體好好的，沒有症狀不需吃藥，或是害怕吃西藥會吃到洗腎，但陳冠任說該名患者停藥之後才一年多，全身器官已壞光光，還半邊身體不能動，這就是「堅持不治療的結果」。

他進一步指出，這次的狀況還算幸運，下次再發生類似的事可能就天人永隔了，他也呼籲民眾不要再重蹈覆轍，「很多事情是沒辦法重新再來一次的。」

陳冠任也在文章底下留言貼出無心血管疾病患者（初級預防）及有心血管疾病的患者的標準（次級預防），並寫道，他會先評估患者如果風險很高（抽菸、家族史、年紀大、糖尿病、中風過等等），一開始就會用藥想辦法降至標準，如果患者相對風險較小，且超標不多，可能會建議先飲食運動控制三個月至六個月再追蹤，若仍超標再考慮用藥。

延伸閱讀

LINE照片影片全滅！無法使用記事本 是這些版本惹禍快更新

電視冰箱沙發都沒了！交往時大方舊換新「分手全討回」 他怨：家裡幾乎全空

LINE Pay也能抓猴？男友謊稱去唱歌 手機跳出一通知她傻眼

2024日本櫻花花期預測公開 旅日達人曝1壞消息

相關新聞

阿里山遊樂區遽降至零度 結霜、雲海、櫻花美不勝收

大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，因濕度不夠未下雪，遊樂區到處結霜，一片蒼...

苗栗縣7.2度 吳德榮：強烈冷氣團影響 早晚極寒冷

中央氣象署發布低溫特報。今晨平地最低氣溫為苗栗縣農改7.2度、嘉義市農試嘉義分所7.5度、嘉義縣國三S286K測站7.9度...

全台寒冷！ 苗栗7.2度 今晚到明晨防極端低溫

持續受到強烈大陸冷氣團影響，今天平地最低溫為苗栗農改7.2度、農試嘉義分所7.5度、台南農改7.7度。天氣風險公司天氣分...

強烈冷氣團發威防極端低溫 醫曝「中軸保暖」很重要

強烈冷氣團今天影響台灣，早晚極寒冷，今天平地最低溫是苗栗縣農改測站7.2度。中央氣象署說，今天台南以北及宜花低溫僅10到1...

乾冷髒空氣襲台 彭啟明：明天回溫 投票日天氣不錯

境外空汙來了。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這一波乾冷髒空氣，強烈冷氣團挾帶境外汙染物，「冷...

喝水超過2000cc仍便秘...她最高5天沒解放急求助 網提醒「這兩物」吃太少

因為生活壓力大或缺乏正確飲食習慣，許多人都有便祕的困擾。日前一名網友發文表示，她平時就有便秘的問題，即使自己常常喝足2000cc的水，仍無法獲得改善，甚至曾有5天沒上廁所的經驗，於是想知道同樣有便秘困擾的人都如何解決？對此，有網友認為，原PO可能是「這兩樣」營養攝取不足。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。