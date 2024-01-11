2024日本櫻花花期預測公開 旅日達人曝1壞消息

因為生活壓力大或缺乏正確飲食習慣，許多人都有便祕的困擾。日前一名網友發文表示，她平時就有便秘的問題，即使自己常常喝足2000cc的水，仍無法獲得改善，甚至曾有5天沒上廁所的經驗，於是想知道同樣有便秘困擾的人都如何解決？對此，有網友認為，原PO可能是「這兩樣」營養攝取不足。

2024-01-11 09:51