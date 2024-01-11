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2024日本櫻花花期預測公開 旅日達人曝1壞消息

聯合新聞網／ 綜合報導
日本櫻花吸引許多海外觀光客到訪觀賞。 美國聯合通訊社
日本櫻花吸引許多海外觀光客到訪觀賞。 美國聯合通訊社

日本氣象株式會社1月10日公布「2024櫻花花期」的第一次預測，其中台灣人愛去的東京3月23日開花、3月30日滿開。不過，日本旅遊達人林氏璧表示，東京過去四年間有三年都提早開花，民眾利用春假去旅遊時，櫻花都凋謝的差不多了，「對想在春假去賞櫻的朋友真是壞消息」。

林氏璧昨（10）日在Facebook粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，日本氣象株式會社預估今年櫻花花期，東京3月23日開花、3月30日滿開，京都和大阪分別在3月23日、3月25日開花，4月1日滿開。

2024年日本櫻花花期預測公開，春天想賞櫻的民眾可以留意。圖／翻攝自「日本氣象株式會社」
2024年日本櫻花花期預測公開，春天想賞櫻的民眾可以留意。圖／翻攝自「日本氣象株式會社

不過他指出，最近四年中，2020、2021、2023年都如同2013年一樣花期特別早，很巧地都落在3月22日，東京就呈現滿開狀況，因此民眾春假去東京，櫻花都已經謝得差不多了，對想在春假去賞櫻的朋友而言是壞消息，「其實這時候也不用傷心，往關西去就對了，關西花種豐富，總會有得看的」。

根據日本氣象株式會社預測，日本各地櫻花「開花」與「滿開」時間如下：

高知：3/18開花、3/26滿開

福岡：3/21開花、3/30滿開

名古屋：3/21開花、3/31滿開

廣島：3/22開花、4/1滿開

鹿兒島：3/22開花、4/3滿開

東京：3/23開花、3/30滿開

和歌山：3/23開花、3/31滿開

京都：3/23開花、4/1滿開

大阪：3/25開花、4/1滿開

金澤：4/1開花、4/7滿開

長野：4/6開花、4/12滿開

仙台：4/8開花、4/12滿開

青森：4/21開花、4/25滿開

札幌：5/2開花、5/6滿開

日本各地櫻花「開花」與「滿開」時間。圖／翻攝自「日本氣象株式會社」
日本各地櫻花「開花」與「滿開」時間。圖／翻攝自「日本氣象株式會社

日本 東京 櫻花 林氏璧 賞櫻

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