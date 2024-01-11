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阿里山遊樂區遽降至零度 結霜、雲海、櫻花美不勝收

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界。圖／蘇家弘提供
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界。圖／蘇家弘提供

大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，因濕度不夠未下雪，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在遊樂區，拍攝記錄結霜白色世界、觀賞雲海、山櫻花美景。

阿里山氣象站說，冷氣團南下，阿里山遊樂區昨晚溫度降到零度，天氣乾冷、未下雪，因輻射冷卻效應、冰溫零至1度，草地露水結霜，濕度夠，有機會下雪，太陽露臉，溫度回升。

蘇家弘說，一大早6點騎機車到阿里山值勤，經過嘉130線7K公田看到雲瀑及雲海，非常壯觀，阿里山公路80K到86Ｋ山櫻花與福爾摩沙櫻盛開綻放中，早上阿里山都結霜，車子屋頂上看到結霜景象，行走步道要小心。

大陸冷氣團南下，氣候變化劇烈，阿里山壯觀雲海出現，嘉義林業分署說，阿里山國家森林遊樂區海拔約2200公尺，雲海因地表水氣蒸散沿山坡上升，至高空遇冷空氣凝結成雲，雲團未達降雨程度也無法再繼續升高，層層聚積的雲團形成了風起雲湧的壯麗雲海景觀。

另阿里山櫻花陸續綻放，為3月登場阿里山森林遊樂區櫻花季暖場，蘇家弘觀察福爾摩沙白色櫻花、紅色山櫻花陸續綻放，花花世界，美不勝收，大選結束，上山賞花身心舒暢療癒！

大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界，出現雲海美景。圖／蘇家弘提供
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界，出現雲海美景。圖／蘇家弘提供
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界。圖／蘇家弘提供
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界。圖／蘇家弘提供
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界，山櫻花美景。圖／蘇家弘提供
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界，山櫻花美景。圖／蘇家弘提供
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界。圖／蘇家弘提供
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界。圖／蘇家弘提供
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界，出現雲海、山櫻花美景。圖／蘇家弘提供
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界，出現雲海、山櫻花美景。圖／蘇家弘提供
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界，出現雲海美景。圖／蘇家弘提供
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界，出現雲海美景。圖／蘇家弘提供
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界，山櫻花美景。圖／蘇家弘提供
大陸冷氣團南下，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，昨晚溫度遽降到零度，遊樂區到處結霜，一片蒼茫白色世界，山櫻花美景。圖／蘇家弘提供

阿里山 櫻花季 冷氣團

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