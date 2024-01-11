喝水超過2000cc仍便秘...她最高5天沒解放急求助 網提醒「這兩物」吃太少

因為生活壓力大或缺乏正確飲食習慣，許多人都有便祕的困擾。日前一名網友發文表示，她平時就有便秘的問題，即使自己常常喝足2000cc的水，仍無法獲得改善，甚至曾有5天沒上廁所的經驗，於是想知道同樣有便秘困擾的人都如何解決？對此，有網友認為，原PO可能是「這兩樣」營養攝取不足。

原PO日前在PTT上發文表示，她一直以來都有便秘的困擾，尤其壓力大時更嚴重，甚至曾有5天沒上廁所的經驗，去看醫生時，醫生常叮囑原PO要多吃蔬菜及喝水，不過就算常常喝超過2000cc的水，仍未獲改善，因此疑惑是不是自己體質問題。

原PO表示，自己偶爾會服用醫生開的軟便劑，然而這並非解決辦法，所以她也嘗試過市面上的排便產品，但吃過後反而讓肚子很痛，於是原PO好奇發問，想知道同樣有便秘困擾的其他人，是透過甚麼方法解決？

對此，許多網友分享自己的解決方法，「先找出你的規律，然後在那個時間蹲馬桶」、「牛奶、木瓜牛奶、優酪乳、養樂多，試試哪個對自己有效」、「晚上9點後不吃東西，讓腸胃有時間消化，睡前做一下腰部伸展」、「早上6點起床先喝大杯溫熱開水、轉轉腰，然後滑手機等便意囉」、「運動，慢跑那幾年便便很順」、「我最近是香蕉，要吃熟的，早餐再配咖啡超級無敵有用」。

還有網友讀過原PO的文章內容後，認為她應是缺乏纖維質及油脂的攝取，「應該是油脂攝取不夠，試試看吃滷肉飯或豬油拌飯之類」、「水喝夠還是便秘，表示你的油脂、膳食纖維不夠」、「你只說你喝水，那你有吃足夠的油脂跟纖維質嗎？」、「吃太清淡、油不夠，也會便秘」、「多吃葉菜類超有用，我以前痛到要掛急診，多吃菜、多喝溫水和健康油脂，再不行就加上散步，現在排便很順暢」、「直覺都會覺得是水，但油才能潤腸」。