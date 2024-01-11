聽新聞
test
0:00 / 0:00
飛韓國1299起！台灣虎航促銷開跑 機票達人教學「搶票4妙招」
台灣虎航促銷開跑，從今日上午10點至1月12日晚間23:59，將開啟2024夏季班表第二波銷售，促銷航線最低1299元起。對機票達人曝光4大搶票妙招，教你買到最優惠的機票價格。
虎航表示，這波促銷的優惠價格皆為單程未稅價，搭乘期間為3月31日至10月26日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等國定假期。促銷航線包括高雄-首爾金浦單程未稅1,299元起；高雄-沖繩那霸單程未稅1,599元起；桃園-大阪關西單程未稅1,799元起；桃園-佐賀單程未稅1,899元起；桃園-花卷/仙台/新潟單程未稅2,099元起；桃園-旭川/函館單程未稅2,599元起。
對機票達人蓋瑞哥在臉書分享4點搶票妙招：
第一，透過指定連結可領紅包，單筆滿1.5萬送120點LINE POINTS回饋。若為LINE新客，可一次領取兩個紅包。
第二，透過指定連結訂購機票，可享0.5% Line點數無上限回饋。
第三，搶票時準備好手機、電腦，雙管齊下同時搶票，成功率會比較高，不建議使用電腦雙開視窗，因虎航官網有多視窗偵測，容易讓視窗跳掉。
第四，班表開賣時，通常是放出最多優惠票價的時機，若有計劃出遊，非常建議在開賣時就下手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言