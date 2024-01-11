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飛韓國1299起！台灣虎航促銷開跑 機票達人教學「搶票4妙招」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣虎航促銷開跑啦！促銷航線最低1299元起。示意圖，桃機公司提供
台灣虎航促銷開跑啦！促銷航線最低1299元起。示意圖，桃機公司提供

台灣虎航促銷開跑，從今日上午10點至1月12日晚間23:59，將開啟2024夏季班表第二波銷售，促銷航線最低1299元起。對機票達人曝光4大搶票妙招，教你買到最優惠的機票價格。

虎航表示，這波促銷的優惠價格皆為單程未稅價，搭乘期間為3月31日至10月26日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等國定假期。促銷航線包括高雄-首爾金浦單程未稅1,299元起；高雄-沖繩那霸單程未稅1,599元起；桃園-大阪關西單程未稅1,799元起；桃園-佐賀單程未稅1,899元起；桃園-花卷/仙台/新潟單程未稅2,099元起；桃園-旭川/函館單程未稅2,599元起。

台灣虎航促銷航線優惠。圖取自台灣虎航官網
台灣虎航促銷航線優惠。圖取自台灣虎航官網

對機票達人蓋瑞哥在臉書分享4點搶票妙招：

第一，透過指定連結可領紅包，單筆滿1.5萬送120點LINE POINTS回饋。若為LINE新客，可一次領取兩個紅包。

第二，透過指定連結訂購機票，可享0.5% Line點數無上限回饋。

第三，搶票時準備好手機、電腦，雙管齊下同時搶票，成功率會比較高，不建議使用電腦雙開視窗，因虎航官網有多視窗偵測，容易讓視窗跳掉。

第四，班表開賣時，通常是放出最多優惠票價的時機，若有計劃出遊，非常建議在開賣時就下手。

機票 桃園 台灣虎航 航線

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