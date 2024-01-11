大掃除完空氣品質卻更差？二次汙染你懂了嗎？

迎戰年前大掃除，「柚子醫師」陳木榮推薦「過敏原剋星」LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器。 攝影／吳致碩

天氣忽冷忽熱變化大，再加上迎接即將到來的農曆新年，年前大掃除少不了的灰塵污染，對台灣眾多具有過敏體質的民眾來說簡直是惡夢來襲！柚子小兒科診所院長「柚子醫師」陳木榮指出，過敏成因有許多，其中「環境控制」是相當重要的因素，建議除了要以正確方式打掃，同時也要留意吸塵器的選擇，建議採用具備HEPA 13等級濾網的吸塵器，否則可能在吸塵、清掃的過程中，吸塵器卻又將廢氣、髒汙排回空氣中。此外，打掃後要清理吸塵器的集塵袋或集塵盒時，也應戴上口罩或護目鏡，或可選擇具備自動除塵功能之吸塵器，省去許多打掃善後的麻煩以外，更能降低打掃時二次空氣汙染風險，讓家人與孩子遠離過敏原，減少引發過敏症狀，守護全家人健康。

LG今年領先業界上市具有蒸氣濕拖功能的LG CordZero A9 TS蒸氣系列All-in-One濕拖無線吸塵器，除了保留LG吸塵器招牌的乾吸濕拖一次完成，並具備HEPA 13排氣濾網，還提升至蒸氣濕拖，以高溫蒸氣濕拖輕鬆去除頑垢。地板吸頭升級至LED輕薄地板吸頭，不僅更薄、更寬，還加入LED燈，讓打掃陰暗角落更為方便。打掃後將LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器放上All-in-One Tower智慧集塵收納充電座，還可一次達成「自動除塵+隱形收納+雙電池充電」，從此打掃後不需動手清潔集塵盒，還能同時充電與收納吸頭，達到雙手與居家空間視覺上的真乾淨。

獨特的「蒸氣雙旋濕拖吸頭」可邊吸邊拖，去除地面頑垢髒汙。 攝影／吳致碩

LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器獨特的「蒸氣雙旋濕拖吸頭」可以邊吸邊拖，升級蒸氣濕拖功能透過高溫去汙，即使不用清潔劑也能去除頑垢髒汙、地上的食物殘漬，對於家中有嬰幼兒或是養貓養狗的家庭尤其適合，在維持環境清潔的同時也能遠離化學清潔劑，不怕傷害小孩與毛孩，打掃起來更加放心。

智慧集塵收納充電座，自動集塵同時快速濾除細微灰塵，避免二次污染。 攝影／吳致碩

搭配智慧集塵收納充電座，平時可收納所有配件吸頭、替備用電池充電，使用後集塵盒內的毛髮與灰塵還會被自動清空，更內建3重過濾系統，集塵同時快速濾除細微灰塵，減少灰塵飄散造成清潔的麻煩，或是吸入身體的風險，不弄髒手也避免二次污染，新一代2.0版更大幅降低12%的自動除塵功能的運行時間。更棒的是，還可自動或手動啟動UVC紫外線殺菌功能，輕鬆去除集塵袋內灰塵表面的常見菌種，有效減少金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、有害微生物等孳生，為家人健康多一道防護，不必再把自己搞得灰頭土臉。

LED輕薄地板吸頭更窄更扁，照亮平常看不見的地方，徹底清潔。 攝影／吳致碩

毛髮專用吸頭，則可以輕鬆清潔卡在沙發、寢具上的寵物細毛、頭髮與過敏原。 攝影／吳致碩

透過LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器隨附的多樣吸頭配件，大掃除時最困擾的沙發櫥櫃下深處，可以使用增加20%寬度、減少近15%高度的第3代LED輕薄地板吸頭，吸頭前方的LED燈照亮平常看不見的地方，徹底清潔。而毛髮專用吸頭，則可以輕鬆清潔卡在沙發、寢具上的寵物細毛、頭髮與過敏原，特殊的膠條設計還能避免毛髮糾纏，也非常容易拆洗清潔。機身上的集塵壓縮鈕更可刮除氣旋上毛髮並壓扁蓬鬆的寵物毛與灰塵，增加2.4倍集塵空間。

機身上集塵壓縮鈕可刮除氣旋上毛髮並壓扁蓬鬆的寵物毛與灰塵，增加2.4倍集塵空間。 攝影／吳致碩

LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器擁有石墨綠與雪霧白2款時尚質感外型，年前掃除換季過敏時期LG也祭出優惠，線上線下A9系列無線吸塵器、R系列濕拖清潔機器人優惠最高可達5,000元，即日起至2024年2月20日購買A9T、A9TS系列隨貨加贈2盒（共6個）集塵袋。

智慧集塵收納充電座，平時可收納所有配件吸頭、替備用電池充電。 攝影／吳致碩

LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器擁有石墨綠與雪霧白2款時尚質感外型，即日起至2024年2月20日購買加贈2盒（共6個）集塵袋。 攝影／吳致碩

了解更多關於LG A9TS蒸氣濕拖無線吸塵器