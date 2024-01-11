營養師盤點星巴克那堤前3名熱量排行：等同吃一個炸雞腿便當

營養師程涵宇近日於臉書中PO文，整理出18種類的「星巴克那堤全品項熱量」評比表，供平日喜愛星巴克咖啡的民眾參考。她建議，由於前三名包括「薄荷風味摩卡」、「白巧克力咖啡那堤」，及「摩卡」，光是一杯咖啡的熱量就超過700大卡，第一、二名更是如同吃了一個炸雞腿便當，還是單純喝熱量僅一半不到的那堤就好。

程涵宇指出星巴克那堤全品項中，以「薄荷風味摩卡」776大卡、「白巧克力咖啡那堤」728大卡及「摩卡」710大卡最高，其中第一名的「薄荷風味摩卡」在外觀上除了抹上濃濃的鮮奶油還灑上七彩糖粒，而第二名的「白巧克力咖啡那堤」也是摻進了讓人無法抗拒的白巧克力，讓這兩個品項除了熱量直逼一個炸雞腿便當，含糖量更飆至113克及89克，「建議偶爾喝、適量喝就好」。

程涵宇依序再列舉其他14種的那堤品項，建議大家為了健康還是選擇最單純的那堤(圖）最好。擷自星巴克官網

程涵宇說，第三名的摩卡，雖然看似是最基本款的摩卡，但熱量仍是高到驚人，「喝一杯等於額外又吃了一餐」，含糖量為76克，因為內含巧克力、濃縮咖啡、摩卡醬和鮮奶油，因此也不低。而排名第四的「福吉茶那堤」，營養師提醒，別看到茶字就放下對熱量的警覺性，「喝下這杯比吃兩碗飯的熱量還多！」。

程涵宇依序再列舉其他14種的那堤品項，建議大家為了健康還是選擇最單純的那堤最好，相比於前三名的熱量僅不到一半，「喝得到咖啡的抗氧化物質，同時補充到鮮乳的蛋白質及鈣，還能提神提供飽足感，糖來源為天然的乳糖也不增加身體負擔」。