全台寒冷！ 苗栗7.2度 今晚到明晨防極端低溫

持續受到強烈大陸冷氣團影響，今天平地最低溫為苗栗農改7.2度、農試嘉義分所7.5度、台南農改7.7度。天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，台北站昨晚到今天清晨最低溫12.3度，確實有達到強烈冷氣團的標準，而在整個西半部及宜蘭的空曠郊區都有明顯的輻射冷卻作用發生，低溫普遍都來到10度或以下。

他說，今天平地最低溫在苗栗公館達7.2度，次低溫為嘉義市7.5度，10度以下低溫的範圍一路延伸到高雄田寮也達到9.4度，各地都有感降溫。

歐宗學表示，今天各地天氣穩定晴到多雲，白天回溫會相當明顯，北部地區高溫可能還只有17-18度，中南部可達22-24度，日夜溫差大。今晚到明晨還會有一次相似低溫發生的機會。

空氣品質部分，歐宗學說，北部地區會開始逐漸改善，但中南部位在下風處、擴散條件不佳，可能還是比較不理想、有機會達敏感族群不健康等級。

明天白天起冷氣團就會逐漸減弱，歐宗學表示，天氣依然穩定，高溫回升會更明顯一些、日夜溫差更大。

他說，預估周末兩天大致是偏東至東南風環境，東半部局部雲量稍多並有零星短暫雨機會，西半部普遍維持晴到多雲天氣，但早晚期間可能有局部低雲霧影響能見度。夜間到清晨時段各地依然偏涼冷、白天會更溫暖一些，仍有相當大的日夜溫差。

歐宗學表示，下周一有新一波東北季風增強，迎風面北部、東半部再轉為局部陰雨天氣，中南部不受影響，仍維持晴到多雲。氣溫方面各地低溫大致不變，僅北部、東半部白天高溫因為雲多有雨而再度轉涼，中南部還是會有明顯的日夜溫差。