乾冷髒空氣襲台 彭啟明：明天回溫 投票日天氣不錯

境外空汙來了。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這一波乾冷髒空氣，強烈冷氣團挾帶境外汙染物，「冷就算了，還髒髒的，真的讓大家不舒服，敏感性朋友要多注意健康」。明天白天開始會逐步回溫，周六投票日天氣不錯，延續好幾天舒適的好天氣。

環境部提醒馬祖、金門地區 所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），高屏地區、平鎮、湖口地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨晚隨著乾空氣移入，天空放晴，地面高壓中心接近，風力減小，輻射冷卻條件看來不錯，今天清晨有大範圍區域出現10度以下低溫；白天之後有陽光，各地溫度會上升，不過北台灣仍然比較涼冷，今晚到明天清晨還有一次輻射冷卻低溫機會。

中央氣象署說，清晨輻射冷卻及強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，白天北部及宜花整天氣溫偏涼冷，高溫18、19度，台中至台南及台東高溫20至22度，高屏高溫23、24度，中南部日夜溫差大；此波冷氣團偏乾冷，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島零星雨。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶境外汙染物持續影響台灣，中南部位於下風處，汙染物易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，上午雲嘉南以北局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。