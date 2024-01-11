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樋口裕子展 買書送展覽邀卡

聯合報／ 本報訊

日本近代新銳藝術家樋口裕子個展，目前正在中正紀念堂以全新主題「奇幻動物森林 樋口裕子展」展出中。九大展區、超過千件作品，加上台北站獨有的拍照打卡區、限定展覽周邊商品，逛一下午都走不出展場。主辦單位也與紀伊國屋書店合作，推出主題書區活動，即日起，凡於紀伊國屋書店台北微風店購買參展書籍任一本，即贈「奇幻動物森林 樋口裕子展」展覽邀卡兩張，數量有限，送完為止。

●「奇幻動物森林 樋口裕子展」即日起至四月七日在國立中正紀念堂二、三展廳展出。購票請上udn售票網https://reurl.cc/2E0L8X，或電洽02-2649-1689。

中正紀念堂 微風

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