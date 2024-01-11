去年新生兒再創新低 醫籲減稅催生

內政部昨公布二○二三年人口統計數據，去年出生新生兒十三萬五五七一人，較二○二二年減少三四一五人，再創新低，且連續三年「生不如死」。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，傳統「龍年催生效應」恐將失效，今年新生兒數可能再往下探，政府應祭出所得稅、房貸等減免措施，重金獎勵。

新生兒人數持續減少，二○一九年十七萬七七六七人、二○二○年十六萬五二四九人、二○二一年十五萬三八二○人、二○二二年十三萬八九八六人，去年全年新生兒數僅十三萬五五七一人。

生殖醫師陳菁徽表示，不少夫妻為了「拚龍寶寶」而進行試管嬰兒；龍年加持、疫情解封，以及不孕症擴大補助催生許多龍寶寶。記者曾吉松／攝影 黃建霈說，政府近年推動各項催生政策，但去年新生兒十三點五萬人，可見沒有效果，原因在低薪、高房價，經濟壓力沉重，雖職場跟托育環境已改善許多，但不少年輕世代還是不敢生育。

黃建霈建議，政府應以減免賦稅作為催生誘因，例如，多生一胎的家庭所得稅可減免一級，或每生一胎，房貸利率減少百分之○點五等。事實上，只要多生一個小孩，未來所提供的稅收跟生產力，遠遠超過目前投資。

過往每逢龍年，受「龍子效應」影響，新生兒數至少增一成，黃建霈說，今年龍年可能無法反彈，因不婚、不育族群愈來愈多。

不過，禾馨婦產科醫師陳菁徽則樂觀看待，她表示，去年下半年試管嬰兒人數大幅成長，顯示不少夫妻想「拚龍寶寶」，但若想解決少子化困境，應盡快完成人工生殖法修法，開放單身、女同志伴侶及異性戀情侶接受人工生殖，才能有效刺激生育率。