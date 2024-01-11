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勞資初步達共識 高鐵罷工危機暫解

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
台灣高鐵企業工會同意繼續與台灣高鐵公司進行協商，雙方將進行第二次調解。台灣高鐵公司提供
台灣高鐵企業工會同意繼續與台灣高鐵公司進行協商，雙方將進行第二次調解。台灣高鐵公司提供

不滿年終僅二點三個月，台灣高鐵企業工會揚言已備妥罷工行動，不排除要在春節疏運期間罷工，還強調已獲得交通部支持，勞資雙方昨天召開協調會，台灣高鐵企業工會表示，昨天調解結果有初步共識，趨近工會主張的四個月，待十七日公司董事會通過、十九日二次協調簽署，再決定是否啟動罷工。

台灣高鐵則強調，將向董事會提案為全體同仁爭取歷年最高獎金，預計下周送審。工會同意繼續與公司協商，雙方將展開第二次調解。

台灣高鐵日前宣布發放二點三個月年終獎金，另於去年底加發「營運激勵金」每人一點二萬元。此外，今年四月起調薪，平均調幅約百分之四點九。

不過，台灣高鐵企業工會主張，依照今年公司營收，年終獎金至少要四個月、實質調薪百分之四以上，且調薪要依各職種、職等及職務，公平調整。

工會日前向北市勞動局提出勞資爭議調解，並預告已備妥「無感年終，有理罷工」。

昨勞資協調會後，台灣高鐵企業工會表示，已達成初步共識，「趨近本會主張」，不過現階段避免破壞雙方誠信，尚無法完整透露方案細節。

高鐵 罷工 勞資

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