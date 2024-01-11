聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道客運離峰假日沒人搭 業者挺差別運價

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

國道客運運價多年未調漲，尤其短程通勤路線面臨尖峰時段集中單向運輸，回程及離峰、假日幾乎沒人搭乘，導致業者長期虧損。對於中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會研議制定差別運價，客運業者多表贊成，強調若持續虧損，恐導致更多重要通勤路線不續營。

首都客運總經理李建文表示，國道客運涵蓋全國，有偏鄉、通勤、旅遊觀光、疏運等路線，不該以單一定價機制用於所有路線，期待以差別訂價讓業者符合成本。

他說明，過去許多短程通勤路線，如一五七三基隆火車站至捷運劍南路站、九○二六基隆至南港轉運站、九○○五桃園至台北市府轉運站及九○二三桃客總站至圓山皇宮大廈等路線，儘管尖峰時段班班客滿，但離峰及假日雙向沒人搭，看似需求性很高，實則賠錢，讓業者無力續營。

他舉例，一五七三基隆火車站至捷運劍南路站路線高達九成五乘客為通勤，幾乎完全沒有觀光及洽公民眾搭乘，因此平日上班時段僅基隆開往內湖科學園區班班客滿，回程幾乎空車，下班時段則是內科開往基隆客滿，反向同樣沒人搭，平日離峰時段、假日也都注定是空車，即便票價加倍也難以維持路線。

統聯客運也說，短程路線確實面臨尖峰僅單邊客滿狀況，等同業者開一趟，只賺半趟，更不用說離峰時間沒人搭，根本划不來。現在短程通勤客運有月票因應，相信調整差別運價對民眾影響不大，但對業者則有很大幫助。

基隆 國道客運 火車站

延伸閱讀

柯文哲：兩岸現不可能統一或獨立 勿碰底線

基隆國門廣場「民眾開講」 滿場民眾熱情等待柯文哲

沒闖紅燈卻挨罰？基隆男收「陌生人騎愛車」罰單 才知道機車曾被人偷騎

綠營三巨頭兩周到台中13次 藍酸：要選票卻「兩串蕉」不給捷運

相關新聞

國道客運短程 擬規畫差別運價

受缺工、物價上漲、客運量下滑影響，不少國道客運疫後減班、停駛，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年十月提報公路...

勞資初步達共識 高鐵罷工危機暫解

不滿年終僅二點三個月，台灣高鐵企業工會揚言已備妥罷工行動，不排除要在春節疏運期間罷工，還強調已獲得交通部支持，勞資雙方昨...

選前利多 7社福津貼調升7.34%

選戰進入倒數，衛福部釋出兩大利多，首先固定於月底發放的六大族群社福津貼，提前於每月十日撥款，昨（一月十日）已匯入帳戶，趕...

去年新生兒再創新低 醫籲減稅催生

內政部昨公布二○二三年人口統計數據，去年出生新生兒十三萬五五七一人，較二○二二年減少三四一五人，再創新低，且連續三年「生...

減重每天少500大卡 三餐七分飽不復胖

2024年定下新年目標，「減肥」是不少人的自我期許，希望自己擁有健康的體態。中醫師及營養師表示，減肥除了可以尋求醫療協助...

RSV疫苗有望今年在台上市 食藥署：共受理2案審查中

台灣疫苗推動協會今舉辦「疫苗十大新聞」活動，推動疫苗注射，構築健康防疫網。參與活動的衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，未來新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。