國道客運離峰假日沒人搭 業者挺差別運價

國道客運運價多年未調漲，尤其短程通勤路線面臨尖峰時段集中單向運輸，回程及離峰、假日幾乎沒人搭乘，導致業者長期虧損。對於中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會研議制定差別運價，客運業者多表贊成，強調若持續虧損，恐導致更多重要通勤路線不續營。

首都客運總經理李建文表示，國道客運涵蓋全國，有偏鄉、通勤、旅遊觀光、疏運等路線，不該以單一定價機制用於所有路線，期待以差別訂價讓業者符合成本。

他說明，過去許多短程通勤路線，如一五七三基隆火車站至捷運劍南路站、九○二六基隆至南港轉運站、九○○五桃園至台北市府轉運站及九○二三桃客總站至圓山皇宮大廈等路線，儘管尖峰時段班班客滿，但離峰及假日雙向沒人搭，看似需求性很高，實則賠錢，讓業者無力續營。

他舉例，一五七三基隆火車站至捷運劍南路站路線高達九成五乘客為通勤，幾乎完全沒有觀光及洽公民眾搭乘，因此平日上班時段僅基隆開往內湖科學園區班班客滿，回程幾乎空車，下班時段則是內科開往基隆客滿，反向同樣沒人搭，平日離峰時段、假日也都注定是空車，即便票價加倍也難以維持路線。

統聯客運也說，短程路線確實面臨尖峰僅單邊客滿狀況，等同業者開一趟，只賺半趟，更不用說離峰時間沒人搭，根本划不來。現在短程通勤客運有月票因應，相信調整差別運價對民眾影響不大，但對業者則有很大幫助。