國道客運短程 擬規畫差別運價

受缺工、物價上漲、客運量下滑影響，不少國道客運疫後減班、停駛，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年十月提報公路局盼調漲運價，近期被退回，要求重新檢討。全聯會透露，除檢討中長途路線調幅，也研議針對短程通勤路線提出尖離峰或去回程等差別運價，以符合載客成本。

國道客運運價二○○六年至今都未調漲，但客運業營運環境每況愈下，加上台鐵、高鐵競爭，國道客運長程路線整體搭乘量下滑，僅短程通勤路線需求性高，但短程通勤路線的搭乘率多僅集中在尖峰時段單向運輸，讓業者長期仍面臨虧損。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會為此檢討國道客運十八項成本，去年十月提報公路局調漲運價，其中，短程路線約漲三成，中長程路線的三排椅約漲三成，四排椅約漲百分之十八至十九，但該方案近期已被公路局退回要求重新調整。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長謝界田表示，過去像是九○二六基隆至南港轉運站、一五七三基隆火車站至捷運劍南路站等短程通勤路線，多有尖峰時段去程搭乘人次爆滿，回程或離峰時間沒人搭的狀況，或是同一路線從學校發車跟從社區發車的搭乘人次差異大，希望針對這些搭乘人次有嚴重落差的路線訂定差別運價。

謝界田表示，這是首次嘗試在同一路線研議不同運價，運價差異可能在一至兩成，但是否轉嫁至消費者，得看政府是否採補貼票價差額，預計這兩天找業者討論，一月底前將方案重新提至公路局審議。

謝界田也提到，這次退回檢討還包括中長程路線調幅，因有高鐵、台鐵替代性，且國道塞車搭客運有較多不確定性，主管機關擔心調幅太高會引發消費者反彈；但站在業者立場，調漲一定幅度的運價在現行營運環境有必要性，希望以政府補貼票價差額的方式協助。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞表示，國道客運因不可以有站票，導致每車能載的乘客有限，加上以里程計費，短程路線票價偏低。在業者營運成本不堪負荷情況下，路線停駛對乘客的影響恐比漲價更大，確實應將成本反映在票價上。

公路局表示，此次退回方案有請業者在調幅的部分重新檢討，待收到業者重新提報方案會再審議。至於是否採補貼票價差額方式仍待研議。