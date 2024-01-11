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減重每天少500大卡 三餐七分飽不復胖

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
減肥期間每天應減少攝取500大卡的熱量，搭配運動瘦更快。圖／123RF
減肥期間每天應減少攝取500大卡的熱量，搭配運動瘦更快。圖／123RF

2024年定下新年目標，「減肥」是不少人的自我期許，希望自己擁有健康的體態。中醫師及營養師表示，減肥除了可以尋求醫療協助外，並且應透過飲食生活習慣的調整，每天減少攝取「500大卡」熱量，就能夠簡單甩油。

為了減重，不少人用盡辦法也要瘦下來，採行中醫埋線、針灸減重法時有所聞。中醫師楊宗翰表示，埋線是利用羊腸線埋入肚子持續一周刺激穴位，羊腸線會被身體吸收，同時身體對於外來物會產生發炎反應，脂肪會連帶被身體的發炎反應消除掉。

「針刀」也是另一種中醫減重的方式。楊宗翰指出，由於身體筋膜張力的失衡會使血液循環下降，讓脂肪堆積，常見局部堆積於腹部、臀部、大腿等部位，針刀治療可以放鬆緊繃的肌筋膜組織，增進循環，提高人體基礎代謝率，促進全身脂肪的分解，或對脂肪顆粒的直接刺激，達到局部減肥瘦身的目的。

減肥不只醫療的協助，飲食生活習慣的調整更重要。營養師劉怡里表示，減肥期間每天應減少攝取500大卡的熱量，並且從少吃澱粉下手，一碗飯約240大卡，午、晚餐可減半攝取，且應避開精緻澱粉，可吃五穀米飯、全麥吐司等，但要戒掉下午茶，就能輕易減下500大卡。

劉怡里建議，減肥期間可以增加蛋白質攝取，以豆類、白肉為主，像雞肉、魚肉都相當好；搭配運動瘦更快，有氧運動可幫助燃脂，運動前喝一杯茶類或咖啡加強代謝，其他時間則多喝水，避免喝含糖飲料。

楊宗翰強調，減重過程中生活習慣必須慢慢調整，若直接採取斷食法減肥，身體容易適應不良，基礎代謝率因斷食而下降，但只要一吃，很容易吃超過身體當下的基礎代謝率，更容易產生脂肪堆積，造成體重反彈。即使瘦下來，過往都要吃到飽的習慣，可調整到7分飽，即使沒有藥物協助，也能夠維持瘦下來的體重。

減肥 生活習慣 脂肪

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