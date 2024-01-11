健康你我他／身體工作「龍」總好 願每年都出國玩

農曆春節快到了，新年新氣象，人人都期盼新的一年能夠平安順遂。我也希望有美好的一年，不管是身體、工作、財運方面「龍」總好。

2023年是癸卯年，屬雞的我犯沖太歲，雖然在職場上稍微犯小人，大致還是平順安康的一年。身體方面較不理想，因罹患糖尿病，必須定期看診服藥，固定每周四、五天慢跑，每次約30分鐘，目前糖尿病控制不錯，糖化血色素在7以下，沒有其他疾病或併發症產生，足以過著正常人的生活。

工作上尚稱順利如意，但曾有兩次原本替同事固定周日代班機會卻被主管派遣其他同事頂替了，每個月減少數千元收入。想想真嘔氣，但細思下才恍然大悟，去年真的時運不佳犯小人，自然也就釋懷了。

值得一提的是，近幾年我對於旅遊提高了興致，除了國旅外，最近四年我也跟風流行出國旅遊，已造訪4個地方，分別為中國大陸福建省、越南、韓國、日本。現在我已步入老人級行列，期盼有生之年，至少一年能出國旅遊一趟，賞覽各地的風光明媚景色，增添個人視野、愉悅身心，外國旅行是一項不錯陶冶心靈之高齡樂活活動。

新春伊始，新年充滿新氣象新願景，希望今年度能如期達成我一年一次的出國願望，讓人生不虛此行，也不空留遺憾。