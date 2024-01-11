聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／身體工作「龍」總好 願每年都出國玩

聯合報／ 文／簡石庚（高市三民）
步入老人級行列，期盼有生之年，至少一年能出國旅遊一趟，賞覽各地的風光明媚景色，增添個人視野、娛悅身心。圖／簡石庚提供
步入老人級行列，期盼有生之年，至少一年能出國旅遊一趟，賞覽各地的風光明媚景色，增添個人視野、娛悅身心。圖／簡石庚提供

農曆春節快到了，新年新氣象，人人都期盼新的一年能夠平安順遂。我也希望有美好的一年，不管是身體、工作、財運方面「龍」總好。

2023年是癸卯年，屬雞的我犯沖太歲，雖然在職場上稍微犯小人，大致還是平順安康的一年。身體方面較不理想，因罹患糖尿病，必須定期看診服藥，固定每周四、五天慢跑，每次約30分鐘，目前糖尿病控制不錯，糖化血色素在7以下，沒有其他疾病或併發症產生，足以過著正常人的生活。

工作上尚稱順利如意，但曾有兩次原本替同事固定周日代班機會卻被主管派遣其他同事頂替了，每個月減少數千元收入。想想真嘔氣，但細思下才恍然大悟，去年真的時運不佳犯小人，自然也就釋懷了。

值得一提的是，近幾年我對於旅遊提高了興致，除了國旅外，最近四年我也跟風流行出國旅遊，已造訪4個地方，分別為中國大陸福建省、越南、韓國、日本。現在我已步入老人級行列，期盼有生之年，至少一年能出國旅遊一趟，賞覽各地的風光明媚景色，增添個人視野、愉悅身心，外國旅行是一項不錯陶冶心靈之高齡樂活活動。

新春伊始，新年充滿新氣象新願景，希望今年度能如期達成我一年一次的出國願望，讓人生不虛此行，也不空留遺憾。

出國旅遊 糖尿病

延伸閱讀

寧願去「這國家」也不願國旅到南部？ 網親吐2因素：不必自找麻煩

新鮮最好、這種奶更健康、糖尿病患者不該吃水果？外國專家破解常見「3大蔬果迷思」

抽查美超市85種食品，幾乎全含塑化劑！恐致癌、增加先天缺陷、糖尿病...7種風險

跟國旅價格差不多！他好奇為何南韓一堆低價團 網曝真相：必有「這行程」

相關新聞

國道客運短程 擬規畫差別運價

受缺工、物價上漲、客運量下滑影響，不少國道客運疫後減班、停駛，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年十月提報公路...

勞資初步達共識 高鐵罷工危機暫解

不滿年終僅二點三個月，台灣高鐵企業工會揚言已備妥罷工行動，不排除要在春節疏運期間罷工，還強調已獲得交通部支持，勞資雙方昨...

選前利多 7社福津貼調升7.34%

選戰進入倒數，衛福部釋出兩大利多，首先固定於月底發放的六大族群社福津貼，提前於每月十日撥款，昨（一月十日）已匯入帳戶，趕...

去年新生兒再創新低 醫籲減稅催生

內政部昨公布二○二三年人口統計數據，去年出生新生兒十三萬五五七一人，較二○二二年減少三四一五人，再創新低，且連續三年「生...

減重每天少500大卡 三餐七分飽不復胖

2024年定下新年目標，「減肥」是不少人的自我期許，希望自己擁有健康的體態。中醫師及營養師表示，減肥除了可以尋求醫療協助...

RSV疫苗有望今年在台上市 食藥署：共受理2案審查中

台灣疫苗推動協會今舉辦「疫苗十大新聞」活動，推動疫苗注射，構築健康防疫網。參與活動的衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，未來新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。