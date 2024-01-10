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各縣市爭奇鬥艷！2024台灣燈會在台南 新北還有夢幻燈海

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
2024台灣燈會將於2月24日至3月10日於台南市「高鐵燈區」、「安平燈區」點燈，圖為今年主燈「龍來台灣」的造型。圖／聯合報系資料照
2024台灣燈會將於2月24日至3月10日於台南市「高鐵燈區」、「安平燈區」點燈，圖為今年主燈「龍來台灣」的造型。圖／聯合報系資料照

年初最大活動是2月3日起的台灣燈會，各縣市燈節爭奇鬥艷！2024台灣燈會在台南，被旅遊業者Klook列為今年全球4大重要活動之一，台南市政府10日表示，高鐵燈區、安平燈區將提供無障礙與舒適賞燈環境。另外，台北燈節會有特色「一紙成形」的祥龍，新北、新竹與彰化都有特色燈展。

旅遊業者Klook近日公布全球2024年4大重要活動盛事，包含日本大阪環球影城回歸的「鬼滅之刃」主題設施、台灣2024台南燈會、法國巴黎奧運與新加坡F1一級方程式大獎賽。

安平燈區範圍大

對此，台南市政府工務局10日指出，2024台灣燈會將於2月3日至3月10日舉辦，主燈區位於高鐵特定區，中央主展區在大武路二段與歸仁十八路、歸仁大道間，外圍延伸至歸仁十二路、高鐵大道等，全屬於光環境區域，將規劃地方燈區、美食市集及文化部戲曲匯演等。

安平燈區則從慶平路延伸到安億路，沿途設有光環境，主展區在安億路林默娘公園及港濱歷史公園周遭，且規劃街頭藝人展演區與美食區。工務局表示，高鐵燈區整地面積約40公頃，包含中央主燈區9.88公頃與停車場26公頃等地，整理後環境煥然一新，後續展燈布置將迎來精采亮眼台灣燈會。

新北日式燈籠牆

全台各地幾乎都有燈節活動，2024台北燈節以「龍躍光城」為主題重返西門町，燈區將一路從捷運西門站延伸至捷運北門站，以「一紙成型」的祥龍結合紙雕藝術，盼帶來新年新氣象；2024新北燈會則以「龍騰新北，福曜雲霄」為主題，預計將打造近千顆的日式手繪燈籠牆，還會結合AR技術，將大都會公園打造為夢幻燈海。

另外，新竹的東興圳光藝節從耶誕一路點燈到元宵，以綠色生活及環保永續議題為策展主題，將百年前的鹿場透過光影的明暗藝術將螢火蟲帶入其中，帶來沉浸式的藝術表演；彰化鹿港桂花巷藝術村的日式宿舍則掛上220盞的日式竹編簍空燈籠，彰顯古典與浪漫氛圍。

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台灣燈會 新北 台南

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