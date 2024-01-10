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不僅子宮頸癌！HPV跟頭頸癌也有關 專家籲打疫苗：男性更難發覺

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅10日指出，人類乳突病毒（HPV）病毒不僅造成女性出現子宮頸癌，更與多種頭頸癌有關。路透資料照
台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅10日指出，人類乳突病毒（HPV）病毒不僅造成女性出現子宮頸癌，更與多種頭頸癌有關。路透資料照

人類乳突病毒（HPV）病毒不僅造成女性出現子宮頸癌，更與多種頭頸癌有關！台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅10日指出，尤其男生缺乏如子宮頸抹片般的常規篩檢，更難提早發覺HPV，無論男女都應接種疫苗。台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎則指出，年長者因為免疫力降低，成為流感、新冠肺炎的高風險族群，所以更需要打疫苗。

男性也要打HPV疫苗

呂俊毅表示，每25個癌症當中，就有一個與HPV病毒有關，包括各種頭頸癌。數據也顯示，罹患HPV的男性發生頭頸癌的機率遠高於女性，所以不論男性、女性都應接種HPV疫苗，減少子宮頸癌和其他癌症發生的可能。

他強調，數據更指出，全球將近每2位男性就有1位生殖系統感染HPV病毒，且男性也會被女性被傳染，加上男性沒有如女性子宮頸抹片般的常規篩檢，不易提早發現HPV相關的癌前病變。

公費疫苗能一起打

本次流感、新冠肺炎與肺炎鏈球菌三種公費疫苗同期開打，許多民眾擔憂一起施打，會導致副作用更加嚴重，李秉穎表示，三種疫苗可以同時施打，小朋友也常常一次打3、4劑疫苗，意味著人體的免疫系統其實可以承受，不僅不會造成更嚴重的不良反應，也不會影響彼此的效果。

他也指出，長者其實最需要接種疫苗的族群，但公費流感疫苗接種率其實相當差，與其他國家相比也是中後段班。他說，根據調查，長者主要就是擔憂疫苗的副作用，但流感疫苗副作用很少，主要就是痠痛、紅腫等輕微症狀而已。

疫苗不應有廠牌迷思

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成也指出，在各類傳染疾病當中，流感已成為2023年第三盛行的疾病，今年門診類流感的就診人數，也不分年齡段都出現上升的趨勢。其中，流感併發重症的患者，有超過9成都沒有接種流感疫苗。

他提到，去年公費流感疫苗出現高端廠牌，引發不少民眾的疑慮，但各廠牌的流感疫苗都有取得世界衛生組織的認證，高端流感疫苗也有執行第三期試驗，不良反應的實驗結果跟其他廠牌也相去不遠，「疫苗應該是科學議題，應該用科學方法來評估」。

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