RSV疫苗申請藥證 羅一鈞：今年有望投入自費市場

COVID-19防疫解封，不再強制戴口罩，去年多病毒社區齊發歷歷在目，其中呼吸道融合病毒（RSV）更是全年無休。疾管署發言人羅一鈞今天表示，有RSV疫苗廠商來台申請藥證，有望今年投入自費市場。

接種疫苗是預防傳染病最有效的方法之一，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天下午出席台灣疫苗推動協會舉辦的第8屆企業防疫聯盟暨疫苗10大新聞記者會，他在致詞時提到，近年發現越來越多民眾願意自掏腰包自費接種疫苗，保護自己與家人。

羅一鈞說，台灣去年增加2家國產腸病毒疫苗，RSV疫苗正在申請藥證，預計最快今年投入自費市場。疫苗種類越多保護範圍越廣，同時可能讓民眾擔心荷包不夠深，疾管署透過成本效益評估，爭取更多自費疫苗納入公費，現階段正在排隊的包含輪狀疫苗、加強型水痘、腸病毒疫苗等。

衛生福利部食品藥物管理署副署長陳惠芳告訴中央社記者，目前共受理2件RSV疫苗查驗登記申請案，皆在審查中；有關RSV疫苗加入自費市場時程，則須待查驗登記案件核准，廠商領到藥品許可證後，由廠商自行評估決定。

馬偕兒童醫院一般兒科主任邱南昌過去曾說明，RSV在台灣全年都可能出現，過去也曾在夏天出現流行高峰，高風險族群包含幼兒與老人家，若不幸染病，可利用既有單株抗體提供保護，實際施打RSV疫苗的國家不多，接種對象以長者或孕婦為主。

羅一鈞表示，「科學、效果、安全性」是接種疫苗3元素，是民眾最想知道的內容，甚至近年發現隨著網路社群崛起，現在還需要考量社會與心理因素，因為受到社群組織影響，如國際上有許多反疫苗聲浪，民眾可能出現疫苗猶豫，無形間讓自身暴露在健康風險之中。