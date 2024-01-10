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強烈大陸冷氣團發威！今晚轉冷台南以北恐跌破10度 投票日零星降雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署發布16縣市低溫特報，台南以北、東北部及東部可能跌破10度，預估影響至明天上午。示意圖／本報資料照片
中央氣象署發布16縣市低溫特報，台南以北、東北部及東部可能跌破10度，預估影響至明天上午。示意圖／本報資料照片

強烈大陸冷氣團報到，中央氣象署發布16縣市低溫特報，台南以北、東北部及東部可能跌破10度，預估影響至明天上午，其中今晚至明晨最冷。周六投票日各地天氣穩定，僅東半部零星降雨，須留意日夜溫差大。

中央氣象署今天傍晚發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，周三至周五，早晚天氣寒冷，易有局部10度以下氣溫發生。今天傍晚至明天上午，台南以北、東北部及東部地區，有局部10度以下氣溫發生機率。

16縣市低溫特報包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣。

中央氣象署預報員陳伊秀指出，強烈大陸冷氣團南下，今天至明日全天影響，其中今晚至明晨最寒冷，台南以北、宜蘭花蓮10至12度，其他地區13至15度。

她表示，明日白天，北部及宜蘭高溫18至19度、中南部及台東高溫22至24度，中南部留意日夜溫差大。明轉乾冷，僅台東、恆春半島零星降雨，其他地區多雲到晴。

至於周六投票日天氣，陳伊秀說，周末天氣大致穩定，感受舒適，各地多雲到晴，僅東半部零星降雨，西半部白天高溫20至23度，其中北部約20至23度、中部21度、南部22度，東半部20至21度。低溫方面，周末中部以北11至13度，其中台北市15度，竹苗沿海空曠地區可能出現11度低溫；南部及東部14至15度。

下周一起東北季風增強，預估影響至周二，期間北部、東半部天氣轉涼外，有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周三冷空氣則減弱。

冷氣團 氣象署

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