10大疫苗議題排名揭曉 「流新肺」3疫苗同時開打居首

去年度疫苗10大議題排名今天揭曉，隨防疫解封，回歸正常生活，與COVID-19疫苗有關議題占比從前1年的8個名次，大幅降低到2個，議題以流感、新冠與肺炎鏈球菌3種疫苗同時開打居首。

台灣疫苗推動協會今天舉行記者會，公布112年疫苗10大議題排行，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗不再是民眾唯一關心，人們更加重視其他疫苗重要性，「流感、新冠與肺炎鏈球菌3種疫苗同時開打」位列榜首，第2名是「65歲以上公費肺炎鏈球菌疫苗分階段開打」。

第3名為「疾管署公布流感重症死亡數據，8成未打疫苗」，第4名則是「專家呼籲別對流感疫苗有品牌迷思，官方數據為廠牌施打率相仿」，第5名是「台灣首支國產疫苗上市，腸病毒71型流行可施打自費疫苗預防」。

去年10月起，台灣不只可接種流感疫苗，還有COVID-19的XBB.1.5疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可以施打，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，肺炎鏈球菌疫苗公費對象擴大已經爭取多年，是重要突破，事實上3種疫苗同時或間隔一段時間接種都無所謂。

李秉穎說，同時或不同時間施打的有效性、安全性都無明顯影響，主要是看個人方便性，若常用右手做事可能會因接種後痠痛受影響，就可分次打，若無特殊需求可同天打分兩隻手施打，接種2針的手臂接種處至少隔2.5公分以上。

李秉穎提到，接種流感疫苗不僅是為了保護幼兒或長輩等重症、死亡高風險對象，對於主要社會生產力的青壯年族群，員工的健康可以保障產能足夠，如今許多企業主動推廣流感疫苗，鼓勵更多企業投入，希望台灣會更好、更健康。