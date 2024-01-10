去年新生兒人數再創新低 醫師嘆「2大問題」未解決：誰會想生？

台灣新生兒再創史上新低，連續三年「生不如死」。內政部今公布2023年人口統計數據，新生兒人數為13萬5571人，比2022年減少3415人，且創下統計以來的史上新低。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，從數字看來，往年的「龍子效應」已失效，預期今年新生兒可能會繼續往下走，關鍵是「政府灑錢還是不夠」，以及國內低薪、高房價的問題一直沒有被解決，是最大關鍵。因此，對於願意生的人，政府應加碼兩大政策，包括減免所得稅、房貸，以重金催生。

近年來，新生兒人數更是持續減少，自2018年18萬1601人、2019年17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人、2022年13萬8986人，再到去年全年新生兒數僅13萬5571人。

過往每逢龍年，受「龍子效應」影響，新生兒數至少反彈10%。但黃建霈說，但今年已完全不同，目前預估，不但沒有反彈，還可能繼續往下走，因為年輕人觀念，已經不再著重生肖，且加上想生的人持續減少，不婚、不育族群比率增加。

黃建霈指出，政府近年推動各項催生政策，但結果表現在13.5萬人，可見沒有效果。其實，根據德國相關報告，面對生育問題，只有二種人，一種是不管用什麼補助、優惠政策都絕對不生的人；一種就是生三胎以上的人，政府應針對願意生的族群，加碼吸引他們。

黃建霈建議，政府應讓已經生的人想繼續生第二胎，這群人是容易被打動的人，所以就要去了解他們為什麼不敢生第二胎的原因？過去一直以來，國內低薪、高房價的問題一直沒有被解決，是最大關鍵。不過，政府這段時間也有表現好的地方，就是目前職場跟托育的環境已經好一點，但看起來還不夠。

黃建霈認為，要催生，好的措施是必要的，但目前政府灑錢還是不夠，最好去精算能否減免賦稅，讓多生一胎的家庭可以所得稅減免一級，又或者從房貸下手，每生一胎，房貸利率減少0.5%等。國外也是重金鼓勵民眾生小孩，像法國出門還有家庭票的設計，一個小孩至少補助3、400萬元，台灣卻只有十分之一、甚至不到，效果才不是很明顯。

黃建霈強調，少子化之下，政府再不重金催生、減免賦稅，將來問題會更大，而只要多生一個小孩，未來收回來的稅收跟生產力對國家的貢獻，都將超過目前的投資。